Ставрополье намерено привлечь 1 млрд рублей в 2020 году на первичное звено здравоохранения

БУДЕННОВСК /Ставропольский край/, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены привлечь из федерального бюджета порядка 1 млрд рублей по программе развития первичного звена здравоохранения в 2020 году. Об этом сообщил в пятницу губернатор Владимир Владимиров во время рабочего совещания в Буденновском районе с участием министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

"До 10 января [2020 года] мы формируем программу по Ставропольскому краю, до 1 июня защищаем ее на уровне министра здравоохранения Российской Федерации <...> Мы должны взять хотя бы 1 млрд рублей на [реализацию программы в крае] на 2020 год. У вас будет лишь полгода, чтобы доказать свою дееспособность и выполнить запланированные работы", - сказал губернатор, обращаясь к главам районов и главврачам медучреждений.

По словам Владимирова, весной 2020 года регион проработает выделение ресурсов из регионального бюджета для софинансирования программы. Возможности проекта охватывают весь спектр оказания первичной медицинской помощи.

"У каждого из глав районов и городских округов, у каждого из главных врачей появилась историческая возможность полностью решить все вопросы, связанные с имущественным комплексом учреждений здравоохранения. <...> Вне сомнения, это не только капитальные вложения, это и зарплаты, и модернизация, и телемедицина", - отметил глава региона.

20 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание по теме первичного звена здравоохранения. Президент потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.