Музей "Петергоф" запустил в соцсетях флешмоб с вопросами историческим личностям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" запустил в пятницу в социальных сетях новогодний флешмоб "а если чудо", его участники могут предложить вопрос, который они хотели бы задать кому-то из исторических личностей. Акция продлится до 7 января, и участие в ней примут российские и европейские музеи, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы музея Валерия Карпович,

"Участникам акции нужно выбрать историческую личность - писателя, императора, художника, обосновать свой выбор, придумать вопрос, который хотелось бы задать герою, затем снять об этом 10-секундный ролик и выложить его в соцсети Facebook, Instagram, Twitter или ВКонтакте с хэштегом #а_если_чудо на русском или английском языке", - сказала Карпович. Тем, кто не имеет возможности снять видео, предложено выложить фотографию из музея, добавив к ней вопрос историческому персонажу. К участию приглашены и музейщики, что позволит больше узнать о том, чем интересуются сами музейные сотрудники.

"В дальнейшем данные, которые мы соберем по итогам этой акции, могут быть использованы в музейной работе, ведь это интересная информация о том, какие личности и какие темы привлекают людей, о чем нужно рассказывать", - пояснила Карпович. По данным пресс-службы ГМЗ "Петергоф", акцию уже поддержали петербургские и московские музеи, в том числе Эрмитаж, Государственный Исторический музей, Музей современной истории России, Историко-культурный музейный комплекс в Разливе. О планах поддержать акцию за рубежом сообщили европейские музеи - участники Ассоциации Европейских Королевских резиденций (ARRE), эта организация с 1996 года объединяет музеи Франции, Германии, Италии, Австрии, Испании и других стран; ассоциированными членами являются ГМЗ "Петергоф" и Музеи Московского Кремля.

ГМЗ "Петергоф" включает более 30 музеев в четырех пригородах Санкт-Петербурга. Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, включает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году. Петергоф является одним из самых популярных туристических объектов России, ежегодно его посещают около 5 млн человек. В 2019 году Петергоф поставил новый рекорд посещаемости по итогам сезона 2019 года, приняв свыше 6,2 млн российских и зарубежных туристов.