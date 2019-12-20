Дочь Кадырова восстановит сгоревший в Грозном приют для животных

ГРОЗНЫЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Руководитель дома моды Firdaws и дочь главы Чечни Айшат Кадырова восстановит сгоревший приют для бездомных животных в Грозном, где содержатся более 170 кошек и собак. Об этом журналистам сообщил глава префектуры Старопромысловского района города Мансур Абдулаев.

В пятницу утром в приюте для животных в Грозном произошел пожар на площади 70 кв. м. В нем находилось более 170 кошек и собак. Небольшие ожоги получила собака по имени Буцефал, она находится в ветклинике. Причина пожара уточняется.

"Руководитель модного дома Firdaws Айшат Кадырова узнала о случившемся и весь ремонт, восстановление приюта, взяла на себя. Она регулярно посещала и помогала приюту. С завтрашнего дня мы начинаем восстановление, и в ближайшее время сделаем все в лучшем виде", - сказал Абдулаев.

Как рассказала волонтер приюта Элита Зумаева, на помощь приюту пришли как власти города, так и подписчики приюта в социальных сетях. Жители Чечни и соседних республик отозвались на призыв приютить кошек на время ремонта.

"Всем спасибо за поддержку, за то, что переживали и помогали. Столько людей пришли, столько людей приехали. Власти нас поддержали. Было очень страшно, когда мы только узнали, что случилось с животными", - сказала волонтер.

Первый приют для бездомных животных "Надежда на жизнь" открылся на окраине Грозного в 2016 году. Здание включает в себя 32 вольера на зимний и летний сезон, три комнаты для здоровых кошек, инфекционную палату, а также помещение для ухода за животными и приготовления питания.