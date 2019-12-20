{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дочь Кадырова восстановит сгоревший в Грозном приют для животных

Работы по восстановлению начнутся 21 декабря

ГРОЗНЫЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Руководитель дома моды Firdaws и дочь главы Чечни Айшат Кадырова восстановит сгоревший приют для бездомных животных в Грозном, где содержатся более 170 кошек и собак. Об этом журналистам сообщил глава префектуры Старопромысловского района города Мансур Абдулаев.

В пятницу утром в приюте для животных в Грозном произошел пожар на площади 70 кв. м. В нем находилось более 170 кошек и собак. Небольшие ожоги получила собака по имени Буцефал, она находится в ветклинике. Причина пожара уточняется.

"Руководитель модного дома Firdaws Айшат Кадырова узнала о случившемся и весь ремонт, восстановление приюта, взяла на себя. Она регулярно посещала и помогала приюту. С завтрашнего дня мы начинаем восстановление, и в ближайшее время сделаем все в лучшем виде", - сказал Абдулаев.

Как рассказала волонтер приюта Элита Зумаева, на помощь приюту пришли как власти города, так и подписчики приюта в социальных сетях. Жители Чечни и соседних республик отозвались на призыв приютить кошек на время ремонта.

"Всем спасибо за поддержку, за то, что переживали и помогали. Столько людей пришли, столько людей приехали. Власти нас поддержали. Было очень страшно, когда мы только узнали, что случилось с животными", - сказала волонтер.

Первый приют для бездомных животных "Надежда на жизнь" открылся на окраине Грозного в 2016 году. Здание включает в себя 32 вольера на зимний и летний сезон, три комнаты для здоровых кошек, инфекционную палату, а также помещение для ухода за животными и приготовления питания.

Теги
РоссияСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
Музей "Петергоф" запустил в соцсетях флешмоб с вопросами историческим личностям
По словам руководителя пресс-службы музея Валерии Карпович, собранные по итогам акции данные в дальнейшем могут быть использованы в музейной работе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС