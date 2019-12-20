{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На курорте Армхи в Ингушетии открылся центр санаторного лечения

Как сообщил и.о. председателя комитета по туризму республики Беслан Мизиев, "с открытием этого медцентра есть грандиозная возможность увеличить въездной поток туристов в регион"

МАГАС, 20 декабря. /ТАСС/. Многопрофильный медицинский центр санаторного лечения открылся на всесезонном курорте "Армхи" в Ингушетии в пятницу, рассказал ТАСС и.о. председателя комитета по туризму Ингушетии Беслан Мизиев.

"Ранее в глазах массового туриста Ингушетия не позиционировалась как центр притяжения для получения санаторно-курортного лечения. Сегодня, с открытием этого медцентра, есть грандиозная возможность увеличить въездной поток туристов в регион. Соответственно, человек, который приезжает просто переночевать в "Армхи" заинтересовавшись возможностями медцентра, может задержаться на более длительное время. После почти двухлетнего ремонта у лечебно-оздоровительного комплекса "Армхи" открывается второе дыхание", - сказал Мизиев.

Как рассказал ТАСС директор курорта Магомед Евлоев, открытие медцентра приурочено к запуску горнолыжного сезона на "Армхи". "Мы уверены, что можем развиваться. Сегодняшнее открытие центра, а также открытие гостиницы "Армхи" после капитального ремонта и запуск горнолыжного сезона - наши первые шаги. У нас есть ресурсы и есть потенциал, и мы его реализуем", - сказал Евлоев.

"Армхи" - всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт, построенный в 2012 году. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом: здесь находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
Реклама на ТАСС
Филиал Мариинки во Владикавказе впервые участвует в фестивале "Лики современного пианизма"
Известные пианисты выступят в концертном зале Мариинского театра и на других его площадках с 21 по 31 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС