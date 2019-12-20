На курорте Армхи в Ингушетии открылся центр санаторного лечения

МАГАС, 20 декабря. /ТАСС/. Многопрофильный медицинский центр санаторного лечения открылся на всесезонном курорте "Армхи" в Ингушетии в пятницу, рассказал ТАСС и.о. председателя комитета по туризму Ингушетии Беслан Мизиев.

"Ранее в глазах массового туриста Ингушетия не позиционировалась как центр притяжения для получения санаторно-курортного лечения. Сегодня, с открытием этого медцентра, есть грандиозная возможность увеличить въездной поток туристов в регион. Соответственно, человек, который приезжает просто переночевать в "Армхи" заинтересовавшись возможностями медцентра, может задержаться на более длительное время. После почти двухлетнего ремонта у лечебно-оздоровительного комплекса "Армхи" открывается второе дыхание", - сказал Мизиев.

Как рассказал ТАСС директор курорта Магомед Евлоев, открытие медцентра приурочено к запуску горнолыжного сезона на "Армхи". "Мы уверены, что можем развиваться. Сегодняшнее открытие центра, а также открытие гостиницы "Армхи" после капитального ремонта и запуск горнолыжного сезона - наши первые шаги. У нас есть ресурсы и есть потенциал, и мы его реализуем", - сказал Евлоев.

"Армхи" - всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт, построенный в 2012 году. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом: здесь находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.