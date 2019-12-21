В центре Улан-Удэ открыли памятник маршалу Рокоссовскому

УЛАН-УДЭ, 21 декабря. /ТАСС/. Памятник дважды Герою Советского Союза маршалу Константину Рокоссовскому установлен в столице Бурятии - городе Улан-Удэ. Конную статую, изображающую военачальника в период становления как великого полководца, открыл в субботу глава республики Алексей Цыденов.

"Открытие памятника Константину Константиновичу Рокоссовскому - значимое событие для нашей республики, для Российской Федерации. Свой воинский путь он начинал в Бурятии, 16 лет служил в республике. Памятник ему открыт в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Это знак нашей памяти, уважения", - сказал Цыденов.

В годы Гражданской войны и в 20-е годы прошлого столетия Рокоссовский проходил военную службу в Бурятии. В 1921 году стал командиром кавалерийской части, которая разгромила силы барона Унгерна. При непосредственном участии Рокоссовского, выполнявшего обязанности командира 5-й Кубанской кавалерийской бригады, которая дислоцировалась в Улан-Удэ, было создано первое в республике национальное воинское формирование - Бурятский кавалерийский дивизион (Буркавдивизия). В местном городе Кяхта Рокоссовский познакомился со своей будущей женой Юлией Барминой.

Монумент установлен в центре Улан-Удэ - рядом с Мемориалом Победы. Место и проект памятника жители Бурятии выбрали на голосовании, где было представлено 10 проектов. Победителем стала работа скульптора Матвея Макушкина и архитектора Вячеслава Бухаева: на гранитный постамент установлена бронзовая статуя, общая высота памятника составляет более 7,5 метров. Инициатором проекта выступило Российское военно-историческое общество (РВИО).

Беззаветное служение Родине

Присутствовавший на церемонии представитель РВИО, директор Агентства по развитию внутреннего туризма Виталий Мартынюк напомнил, что памятник открыт в день 123-й годовщины со дня рождения Рокоссовского. "Весь смысл полководческого пути Рокоссовского заключался в его словах - "это величайшее счастье для солдат - сознание того, что ты выполнил свой солдатский долг, тяжкий и благородный, выше которого нет ничего на земле", - отметил Мартынюк.

Он также зачитал приветственный адрес советника председателя РВИО Ростислава Мединского. "Константин Рокоссовский вошел в историю как один из самых выдающихся творцов Победы. Открытие памятника - это дань уважения его полководческому таланту, удивительной душевности и человечности, беззаветному служению Отечеству. Это знаковое событие способствует сохранению памяти и отстаиванию исторической правды о том, что без подвига солдат, офицеров под командованием Рокоссовского свобода многих европейских стран была бы невозможна", - говорится в приветствии.

Рокоссовский родился в 1896 году в Варшаве. В составе российской армии участвовал в Первой мировой войне. В 1917 году перешел добровольцем в Красную гвардию, затем в Красную армию. Дважды Герой Советского союза, кавалер Ордена "Победа" (1945), один из крупнейших полководцев Второй мировой войны. Единственный в истории СССР маршал двух стран: Маршал Советского Союза (1944) и маршал Польши (1949). Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. В 1949-1956 году был министром обороны Польши. Умер в 1968 году в Москве.