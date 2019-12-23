Более 1 млн артефактов обнаружили при строительстве Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Археологи обнаружили более 1 млн артефактов во время строительства Крымского моста и подходов к нему, сообщили журналистам в инфоцентре "Крымский мост".

"Проект помог сохранить культурное наследие. Площадь археологических раскопок, предваряющих строительство моста и подходов к нему, превысила 56 га. Количество находок достигло одного миллиона", - говорится в сообщении.

100 тыс. артефактов представляют научную ценность и поэтапно передаются музеям в Тамани и Керчи. "Среди уникальных артефактов - голова скульптуры древнегреческого божества предположительно V века до нашей эры, а также скелет древнего кита, пролежавший в геологических слоях 10 миллионов лет", - добавили в инфоцентре.

Крымский мост

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится поезд из Москвы в Симферополь, время в пути - 33 часа.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России. В мае 2018 года была завершена его автодорожная часть. За полтора года эксплуатации автодорожной части по мосту приехали более 8 млн транспортных средств.