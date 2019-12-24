"Не пытайтесь кататься на тюленях!" Чем удивят туристов перед Новым годом дайверы Арктики

Оказывается, тюлени бывают шустрыми и любознательными, акулы — наоборот, медлительными и равнодушными. Водоросли в северных морях — всех расцветок и форм. А еще на дне Северного Ледовитого океана можно устроить хоровод вокруг елки

Что таит подводный мир Баренцева и Белого морей и почему иногда туристы предпочитают его тропическим водам, корреспонденту ТАСС рассказал руководитель мурманского дайвинг-клуба "Морской охотник" Андрей Букреев. От Черного до Белого Путь под воду у Андрея выдался долгим. Хотя первый раз с аквалангом он погрузился еще в школьном возрасте, когда был в Крыму, вновь дайвингом он занялся после долгого перерыва. Как вспоминает Андрей, в те годы слово "дайвинг" еще не употребляли. "Первый раз в Крыму попробовал на старых аппаратах, давненько было, лет в 14. Ездили отдыхать, там ребята занимались, тогда они еще назывались аквалангисты", — рассказал Андрей. Потом была учеба, Андрей получил образование строителя, сменил множество специальностей и мест работы, начинал свой бизнес. И время от времени занимался любительскими погружениями. В профессиональный дайвинг он пришел лишь лет 10 назад, пройдя обучение на Белом море, а в 2012 году стал инструктором, окончательно совместив хобби и профессию.

Описание Андрей Букреев © Личный архив Андрея Букреева

Сейчас, отмечает Андрей, дайверы уже совсем не похожи на аквалангистов его молодости — в первую очередь технически. Появилось новое оборудование, компенсаторы, которые за счет воздуха позволяют держать нужную глубину, современные костюмы. "Оборудование сильно шагнуло. Удобнее, комфортнее, безопаснее в первую очередь. Дублирующие системы появились: если отказывает что-то — другие используешь. Регулятор, или редуктор дыхания, — его знаменитый Кусто изобрел", — поделился Андрей Букреев. Но при всем этом дайвинг остается опасным и сложным занятием. По мнению Андрея, самое важное под водой, помимо исправного оборудования, — умение не паниковать при любых сложностях, уравновешенность, стрессоустойчивость. "Проблемы чаще всего из-за того, что люди переоценивают возможности, не понимают, где находятся. Например, Баренцево море — океан фактически, это гораздо более сложная среда. Вода любит смелых, но ее надо уважать", — говорит Андрей.

Описание Вид на Баренцево море © Лев Федосеев/ТАСС

Трудностей добавляет и арктический климат. Вода на глубине здесь круглый год +4 градуса. Летом на мелководье максимум до +10 прогревается, а зимой у поверхности может падать до -1 градуса. Поэтому обязателен сухой, то есть непромокаемый, костюм, в полярную ночь — мощные фонари и в любое время — особая осторожность и внимательность. Флегматичные челюсти и веселые ласты Но все эти трудности сполна окупаются красотой и богатством подводной Арктики — и тут Букреев категорически не согласен с распространенным мнением о том, что подводный мир достоин внимания только в южных морях. "Я люблю Баренцево море. Черное море бедно — только скалы, гроты", — считает Андрей. Баренцево и Белое моря — это заросли ламинарии, крупные актинии разных цветов, красивейшие кораллы — горгонарии и похожие на них удивительные донные животные под названием голова горгоны. "Знакомые ездили в Египет — говорят, быстро приедается, каждое погружение одинаковое: кораллы, рыбки, ежи. А здесь каждое погружение — новое, непредсказуемое", — рассказал Андрей.

На арктическом дне живут морские звезды, мидии, гребешок, разные виды морского ежа, раки-отшельники, крабы в огромном количестве, камбала, креветки. А можно встретить и обитателей гораздо крупнее. Например, как-то раз Андрей с коллегами на глубине около 20 метров встретил полярную акулу. "Страшновато было. Немаленькая, метров шесть. Но они не агрессивные. Эта была и вовсе флегматичная: зависла на месте, и мы любовались друг другом минуты две", — вспоминает он. А еще встречаются любопытные тюлени. "Работаешь под водой — они привыкают и подплывают, потрогать даже можно. Хотя лучше не надо — все равно это дикое животное. А еще не надо на тюленях пытаться кататься — начнут защищаться", — говорит Андрей. По-настоящему опасных обитателей в арктических морях, считает Букреев, нет. Даже касатки не опасны, а с ними он встречался не раз. При этом в Баренцевом и Белом морях достаточно прозрачная вода. Особенно ранней весной и осенью, когда видимость достигает 20 метров. А вот в августе вода цветет и видимость падает до нуля. Неудивительно, что Арктика привлекает все больше подводных туристов. Приезжают сюда дайверы, а иногда целые дайвинг-клубы и из столичных регионов, и из стран ближнего зарубежья, и даже из Азии. Хотя это обходится дороже, чем тот же Египет, — на севере дороже транспорт, коммунальные услуги, поэтому и расценки на услуги для дайверов выше. Но все же цены не заоблачные. 10-дневный тур с погружениями можно найти примерно за 100 тыс. рублей.

Андрей Букреев считает, что у подводного туризма на Севере большие перспективы. При этом дайвинг может сочетаться с гастрономическим туризмом. Здесь дайверы могут добыть, а затем и попробовать мидии, гребешки, икру морского ежа. "Если бы разрешили лов краба, которого очень много, людей бы приезжало еще больше", — уверен он. Поиск героев и дилетантов Как рассказал глава клуба, специалисты дайвинга востребованы не только как инструкторы для туристов. Андрея и коллег часто привлекают к водолазным работам. Они поднимали затонувшую на глубине более 80 метров якорную цепь танкера, обследовали лежащие на дне суда — например, затонувшие рядом в Кольском заливе три судна, одно из которых легло поверх других, отчего конструкция получила среди дайверов название "пирожок". Дайверы не раз помогали спасателям при поиске пропавших. Летом этого года в Печенгском заливе Баренцева моря пропали два дайвера из Карелии и Санкт-Петербурга, в их поисках участвовали и члены "Морского охотника". К сожалению, никого найти так и не удалось, вероятно, из-за сильных течений. В 2018 году Андрей с друзьями помогли в восстановлении памяти о героях войны. Они приняли участие в работе поисковиков из Североморска и Казани, искавших пикирующий бомбардировщик Пе-2 из состава 29-го бомбардировочного авиационного полка ВВС Северного флота, экипаж которого погиб 14 августа 1942 года. Из озера Среднее Ваенгское под Североморском дайверы за 20 дней работы смогли поднять части самолета — двигатель, элементы кабины, штурвал. Самой важной находкой были останки погибшего летчика, которые позже торжественно перезахоронили.

Описание Андрей Букреев © Личный архив Андрея Букреева

Задача была непростой. Глубина составляла до 15 метров, видимость очень плохая. "Ил на дне, любое неловкое движение — он поднимается, ничего не видно", — рассказал Андрей. Но вообще профессиональными достижениями Андрей делиться не любит. На вопрос о максимальной глубине погружения уклончиво отвечает, что она у каждого дайвера своя и цели ставить рекорды у него нет. Но рассказал, что, когда не так давно в СМИ появились сообщения о рекорде погружения в Баренцевом море, он с удивлением обнаружил, что этот результат всего на несколько метров больше его собственного. "Видимо, они побили мой прошлый рекорд", — смеется Андрей. Подводный хоровод Но об одном рекорде дайвер все же рассказывает с удовольствием. Уже не первый год он с коллегами под Новый год устанавливает на дне Баренцева моря украшенную елку. Такая традиция есть и у других дайверов в России, но кто-то ставит елку в бассейне, кто-то — в озерах подо льдом. А вот елка в Баренцевом море является самой северной.