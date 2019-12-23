Площадки для экстремальных видов спорта появились в Приморье после поручения президента

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /ТАСС/. Первые площадки для занятий экстремальными видами спорта, такими как скейбординг, BMX и кикскутер (kickscooter - трюковое катание на самокате), появились в Уссурийске и Арсеньеве в Приморском крае после выхода соответствующего поручения президента РФ. Об этом ТАСС сообщил председатель Федерации экстремальных видов спорта Приморского края Денис Горбунов.

В ходе встречи Владимира Путина с общественностью на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2019 года Горбунов обратился к президенту с просьбой о содействии в строительстве на Дальнем Востоке инфраструктуры для занятий экстремальными видами спорта. Президент 25 октября поручил Министерству спорта РФ совместно с Минвостокразития представить предложения по созданию в регионе соответствующих спортивных площадок, а также по созданию во Владивостоке соответствующего международным стандартам спортивного комплекса для проведения российских и международных соревнований.

"Наша работа и поручение президента уже приносят положительных результат, которого мы не могли добиться годами. В Уссурийске уже сдана площадка для экстрим-спорта, которую мы не могли согласовать несколько лет. Аналогичная ситуация в Арсеньеве, а в Артеме власти взяли обязательство разработать проект площадки в следующем году. Везде, где до этого ничего не происходило, начались подвижки", - рассказал Горбунов.

По его словам, активизировалась работа по созданию площадки в поселке Трудовом (входит во Владивостокский городской округ), где власти также сейчас согласовывают проект. Большая работа уже ведется по разработке проекта большого комплекса экстремального спорта во Владивостоке.

"Мы провели множество встреч с представителями краевой власти, подготовили общий проект. Его сейчас рассматривают в Минспорта в Москве, так что мы ждем обратную связь. Очень надеемся, что все получится" - сказал собеседник агентства.

Спортивным катанием на скейтборде, велосипедах и трюковых самокатах занимаются подростки и молодые люди на всем Дальнем Востоке. На фестиваль экстремального спорта "Мосты" во Владивостоке прошедшей осенью съехалось больше 100 участников Владивостока, Уссурийска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска, Корсакова. При этом тренироваться им в основном приходится на неприспособленных для этого городских площадках.