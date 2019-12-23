{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Площадки для экстремальных видов спорта появились в Приморье после поручения президента

Площадки открылись в Уссурийске и Арсеньеве
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /ТАСС/. Первые площадки для занятий экстремальными видами спорта, такими как скейбординг, BMX и кикскутер (kickscooter - трюковое катание на самокате), появились в Уссурийске и Арсеньеве в Приморском крае после выхода соответствующего поручения президента РФ. Об этом ТАСС сообщил председатель Федерации экстремальных видов спорта Приморского края Денис Горбунов.

В ходе встречи Владимира Путина с общественностью на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2019 года Горбунов обратился к президенту с просьбой о содействии в строительстве на Дальнем Востоке инфраструктуры для занятий экстремальными видами спорта. Президент 25 октября поручил Министерству спорта РФ совместно с Минвостокразития представить предложения по созданию в регионе соответствующих спортивных площадок, а также по созданию во Владивостоке соответствующего международным стандартам спортивного комплекса для проведения российских и международных соревнований.

"Наша работа и поручение президента уже приносят положительных результат, которого мы не могли добиться годами. В Уссурийске уже сдана площадка для экстрим-спорта, которую мы не могли согласовать несколько лет. Аналогичная ситуация в Арсеньеве, а в Артеме власти взяли обязательство разработать проект площадки в следующем году. Везде, где до этого ничего не происходило, начались подвижки", - рассказал Горбунов.

По его словам, активизировалась работа по созданию площадки в поселке Трудовом (входит во Владивостокский городской округ), где власти также сейчас согласовывают проект. Большая работа уже ведется по разработке проекта большого комплекса экстремального спорта во Владивостоке.

"Мы провели множество встреч с представителями краевой власти, подготовили общий проект. Его сейчас рассматривают в Минспорта в Москве, так что мы ждем обратную связь. Очень надеемся, что все получится" - сказал собеседник агентства.

Спортивным катанием на скейтборде, велосипедах и трюковых самокатах занимаются подростки и молодые люди на всем Дальнем Востоке. На фестиваль экстремального спорта "Мосты" во Владивостоке прошедшей осенью съехалось больше 100 участников Владивостока, Уссурийска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска, Корсакова. При этом тренироваться им в основном приходится на неприспособленных для этого городских площадках.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Власти Севастополя рассчитывают, что турпоток в город вырастет на 20% благодаря поездам
В прошлом году город посетили свыше 436 тыс. туристов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС