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Ипотека под 1%: как в Белгородской области заселяют вымирающую деревню

© Администрация Валуйского городского округа
Село Ватутино в Белгородской области основано еще в конце XVII века, но получило свое современное название в 1958 году в память о знаменитом земляке. Генерал армии Николай Ватутин командовал фронтами в годы Великой Отечественной войны и погиб в 1944 году. За последние 100 лет число жителей этого населенного пункта сократилось в 16 раз, и сегодня здесь проживает всего 21 человек

"Деревня вымирающая была, там есть ферма и жилые дома, которые были фактически заброшены, — рассказывает глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов. — В одно время даже предлагали перенести дом-музей Николая Ватутина, но разве можно перенести малую родину? Поэтому по инициативе губернатора была принята такая программа".

Привлечь людей в село власти решили за счет предложения, от которого трудно отказаться, — ипотеки на строительство дома в размере до 3 млн рублей под 1% годовых. По кредиту предоставляется отсрочка первого платежа на три года — это время, отведенное на возведение домов. При этом сумма основного долга снижается на треть в случае рождения детей, льготами могут воспользоваться и молодые семьи, и специалисты актуальных для села профессий — например, медики.

Фундамент для развития

К зиме шестеро участников программы по развитию села разместили фундаменты будущих домов на участках площадью около 25 соток каждый. Фактически уже ставшие односельчанами, они советуются друг с другом в нюансах строительства, помогая избежать ошибок и сэкономить средства. Большинство — уроженцы Белгородской области. Получили российское гражданство и за пять лет стали местными жителями и супруги Ильминские, переехавшие с Украины в Россию около пяти лет назад.

"За 3 млн рублей можно построить средний дом на 100 квадратных метров и ввести его в эксплуатацию, и мы уже залили фундамент. Если здоровье позволит, то за два года вполне реально построиться. С весны 2020 года начнем уже коробки возводить. А внутренние работы можно будет по зиме делать", — рассказывает глава семейства Сергей Ильминский.

Описание
© Личный архив семьи Рощупкиных

Два месяца назад в семье Ильминских появился малыш, и планы у супругов основательные — жить в Ватутино, в перспективе заняться разведением крупного рогатого скота. В течение двух-трех лет одновременно с застройкой частными домами в селе должны появиться новые дороги, централизованное водоснабжение. За это время в Ватутино рассчитывает поставить сруб и Владислав Чужинов, завершающий через год обучение сразу в двух вузах региона.

"Деревянный дом будет — он стоит около 2 млн рублей, планирую жить там со своей девушкой, хотим пожениться. У меня родители недалеко живут, я младший сын в семье, и нужно присматривать за родителями. Все распланировано", — добавляет Чужинов.

Чтобы получить ипотеку под 1%, нужно быть жителем Белгородской области и иметь финансовую возможность рассчитаться с ипотекой в течение 15 лет. Кредит заемщикам предоставляет государственное предприятие "Белгородский областной фонд поддержки ИЖС". Через пять лет, когда стройка будет завершена, земельный участок передается в собственность участника программы бесплатно. К концу 2019 года все 17 сформированных участков в селе Ватутино распределены между желающими. В дальнейшем программу расширят еще на несколько сел, в каждом предусмотрено распределить около 20 участков.​​​​​​

Конный спорт и детский сад

Переехать в село — это только полдела. Программа развития малой родины генерала Ватутина подразумевает создание новых рабочих мест, развитие социально-культурной инфраструктуры, общественных пространств. За два-три года в селе планируют создать филиал конноспортивного клуба, детский сад, благоустроенный пляж.

"Пока жители будут строиться, в течение трех лет параллельно будем благоустраивать село. Высадим парк — красивый будет оазис. Места здесь хорошие, меловые склоны, красиво. В селе есть еще земельные участки, и некоторые застройщики желают развивать сельское хозяйство, садоводство. Семья Рощупкиных, например, хочет заниматься садами, и мы, конечно, пойдем им навстречу", — рассказывает глава округа Дыбов.

Дом-музей Николая Ватутина Администрация Валуйского городского округа
Описание
Дом-музей Николая Ватутина
© Администрация Валуйского городского округа

В Валуйском городском округе активно выращивают косточковые деревья, яблоки, груши, фундук и грецкий орех. Молодые супруги Рощупкины решительно настроены растить сад.

"Мы поженились этим летом, собирались брать ипотеку под строительство или квартиру, но тут появился вариант участия в программе. Муж начал заниматься садами, думал расширяться, и как раз представилась такая возможность в Ватутино. Мы только начали, потихонечку стараемся. Планируем, что здесь будут ореховые или яблочные сады", — объясняет Ирина Рощупкина.

Рощупкины в числе семей, приступивших к строительству дома в Ватутино и до первых заморозков заложивших фундамент. По словам Ирины, дом они рассчитывают построить меньше чем за три года, однако все еще размышляют над внутренней планировкой и прорабатывают варианты.

Роман и Ирина Рощупкины Личный архив семьи Рощупкиных
Описание
Роман и Ирина Рощупкины
© Личный архив семьи Рощупкиных

"Село очень маленькое, и самому молодому жителю 70 лет. Мы были у одного дедушки, ему больше 80 лет — все сам делает, садит полгектара картошки каждый год, бабушка его лежачая, и он ей помогает", — рассказывает Ирина Рощупкина.

После опыта в Ватутино региональные власти приняли решение включить в программу льготной ипотеки село Большое в Прохоровском районе, где находится музей природы. По словам губернатора области Евгения Савченко, музей к 2021 году расширят за счет нового корпуса и рекреационного комплекса. В дальнейшем село планируется включить в туристический кластер области. Кроме того, в список участников попадет село Колотиловка Краснояружского района — один из очагов зарождения слободской культуры в истории Российского государства.

Марина Ризнык

Теги
Белгородская область
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