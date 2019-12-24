В Амурской области начались уроки фотомастерства для трудных подростков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Уроки фотомастерства и звукорежиссуры для трудных подростков в рамках работы на средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, начались в Благовещенске, сообщила ТАСС директор Центра развития молодежных и общественных инициатив "Выбор" Мария Артюхова.

В регионе реализуется комплекс мер регионального министерства соцзащиты по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, имеющих проблемы с законом. В рамках этой работы центр "Выбор" получил федеральный грант в более 2 млн рублей на 2018-2019 годы от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект включает мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений. Работа по проекту ведется второй год.

"В 2019 году центр "Выбор" получил средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на покупку аппаратуры для занятий в фото- и звукозаписывающей студиях. Всего это более 330 тыс. руб. Аппаратура закуплена, буквально на днях пришла в город. Сегодня состоялось первое занятие "Школы трудолюбия" по профилю "Фотографическое дело", - сказала Артюхова.

Она отметила, что на первом занятии ребята с интересом послушали лекцию об основах фотографии, а также побеседовали с фотографом из Благовещенска. Участники фотошколы с большим интересом задавали вопросы, узнали об устройстве камеры, о функциях, о самой деятельности фотографа и многое другое, а также выразили желание заниматься по профилю дальше.

На сайте регионального правительства сообщается, что для реализации получившего грант проекта сотрудники центра "Выбор" закупили микрофоны, микшерный пульт, акустическую систему и другое. С его помощью участники проекта научатся создавать медиапродукты, будут развить творческое мышление. Всего в проекте участвуют около 30 ребят. Этими занятиями планируется адаптировать их в обществе и помочь им определиться с выбором будущей профессии.

На грантовые средства в центре с прошлого года также работает многопрофильный клуб "Живое общение", в котором организованы досуговые площадки и творческие секции. Также для участников проведены экологический субботник, военно-патриотическая игра, автобусная экскурсия по памятным местам Благовещенска от областного краеведческого музея, курс профессионального самоопределения. "Наша главная задача - это привлечь детей к занятиям, заинтересовать их, <...> чтобы они занялись полезным делом", - сказала ТАСС Артюхова.