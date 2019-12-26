Рыжий на службе. Как работает единственный в России корги-полицейский

По паспорту он Ватс Дик Френсис, а для домочадцев просто Рыжий. Специализация — поиск наркотиков, и за годы службы пес не раз помогал найти крупные партии. Известность к Рыжему пришла в середине 2019 года: он стал популярным Insta-песиком, на его аккаунт подписаны 11 тысяч человек

Вельш-корги-пемброк с родословной Хозяйка Рыжего Ольга Чумарова с детства увлекалась собаками, в 2000 году это увлечение привело ее во вневедомственную охрану, затем — в управление транспортной полиции по Приволжскому федеральному округу, где она служит младшим инспектором — кинологом. "Сначала у меня была овчарка, потом два ротвейлера, "кавказец". В 2011 году, после рождения ребенка, мы с мужем решили, что дома нужна собака поменьше. И так совпало, что в городе как раз появился первый помет корги", — рассказывает Ольга.

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Порода вельш-корги-пемброк тогда не была так популярна в России, как сейчас, мода на нее началась гораздо позже. Щенок, которого выбрала Ольга, был с родословной. Его отца видели многие: он снимался в популярной рекламе сока, которая шла по телевидению. Он был хорошо тренирован, имел диплом по общему курсу дрессировки, хозяева занимались с ним кинологическим фристайлом. Впервые Ольга с мужем увидели щенка, когда ему было примерно полгода. Он сразу стал им доверять и даже ушел с ними на улицу. Но взять его сразу не решились. Приглянулись Чумаровы и самой заводчице. До такой степени, что "она решила: или продаст его нам, или оставит себе", вспоминает Ольга. После месяца раздумий Чумаровы забрали малыша себе. Никто тогда не думал, что собака будет служить в полиции. Просто Ольга постепенно стала брать Рыжего на работу вместе с ротвейлером, с которым она работала по общему розыску. Хозяйка показывала корги основы следовой работы и выборку вещи по запаху человека — Рыжий может обнюхать несколько вещей и определить, кому какая принадлежит, если след человека не "простыл". Ольга говорит, что делала это для себя, но потом руководство предложило ей попробовать Рыжего в поиске наркотиков — собак на это направление тогда не хватало.

Описание Ольга Чумарова © Александр Рюмин/ТАСС

"Сначала все посмеялись, но в итоге мы с Рыжим поехали и сдали все экзамены. Хотя я не слышала, что корги где-то использовали на подобной работе — ни в России, ни в мире, все-таки собака необычная", — говорит Чумарова. С тех пор — вот уже почти семь лет — Рыжий работает в полиции вместе со своей хозяйкой. Пастушья порода Родина корги — Уэльс, там про породу ходит множество легенд, сама интересная из которых — что эти собаки были ездовыми у фей, которые подарили их людям. На самом деле корги столетиями использовались как пастушьи собаки, на выставках и соревнованиях они появились гораздо позже, уже в ХХ веке. Тогда же эта порода стала модной, особенно после того, как в 30-х годах принц Йоркский, впоследствии король Великобритании Георг VI, подарил несколько корги своей дочери Элизабет, которая спустя 20 лет взошла на трон под именем Елизаветы II. "Корги — большие эгоисты, они знают себе цену. Пастух, который не будет настаивать на своем, — плохой пастух, поэтому с ними надо уметь договариваться. Хотя по большому счету все собаки эгоисты так или иначе; вопрос в том, как находить с ними взаимодействие", — говорит Ольга.

Подготовка собак к службе длится три-четыре месяца. "Это стандартный срок и в случае овчарки, и в случае корги — она ведь тоже на самом деле овчарка, поэтому подготовка ничем не отличается", — отмечает она. Главный и обязательный навык, который оттачивается во время обучения, — это послушание, затем отрабатывается специализация, после которой собака сдает зачеты. "Так как Рыжий — это моя собака, послушание у него было уже к моменту обучения. Нужно было приучить собаку к запахам, потом к проведению обыска, поиску, к тому, как давать ответную реакцию. Многое зависит от того, насколько хорошо у собаки с дифференцировкой — как хорошо она может различать наркотики. Чем она точнее, тем больше запахов собаке надо показывать. У Рыжего показатель дифференцировки на хорошем уровне", — добавила собеседница. Как Рыжий ищет наркотики Собака способна воспринимать около 10 тысяч различных запахов. Нюх на наркотики оттачивается с помощью имитаторов — химических смесей, которые по запаху напоминают тот или иной вид наркотиков. "Конечно, что-то выходит из употребления, и наоборот — появляются новые наркотики, но, если химическая формула и состав меняются не сильно, собака может их опознать. Но, например, когда появились спайсы, их нужно было собаке показать", — отмечает Ольга. Чем меньше объем наркотиков, тем слабее запах, но тем точнее собака может определить его источник, рассказывает собеседница.

Описание Ольга Чумарова © Александр Рюмин/ТАСС

"Был случай в Дзержинске, когда задержали подозреваемого, и мы с Рыжим приехали на квартиру искать наркотики. Он подошел к тумбочке с телевизором, понюхал, отошел, потом вернулся — опять понюхал, и так несколько раз. Оказалось, что в этой тумбочке была огромная спортивная сумка, доверху набитая наркотиками, и из-за сильного запаха собака поначалу не понимала, где его источник", — отметила Чумарова. При этом Рыжий может различать даже слабые, остаточные запахи наркотиков. "Один раз сотрудники ГИБДД задержали машину, обыскали ее, потом подошли мы с Рыжим. Собака стала показывать, что есть что-то в районе переднего сиденья. Полицейские при этом сказали, что все там проверили. Оказалось, что там лежало пустое, использованное устройство для курения наркотиков — на этот остаточный, но сильный запах собака и отреагировала", — рассказывает Ольга. Рабочий день Рыжего строится так: днем и вечером он вместе с хозяйкой и еще одной ее собакой — бельгийской овчаркой Зигером — совершают обход железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода. "Если я замечаю или у коллег-полицейских есть подозрение, то отпускаю собаку — Рыжий идет и сам все отрабатывает. Если Рыжий заинтересуется каким-либо запахом, он ложится рядом с источником. Вообще, когда он приходит в любое новое помещение, то воспринимает все, как будто мы приехали на работу и идем искать, — ему нравится эта игра в поиск", — говорит Ольга.

Если заявок на выезд от ППС или отдела по контролю за оборотом наркотиков нет, то за обходом следуют тренировки. Не только на поддержание физической формы, но и нюха. "Тогда берешь имитаторы и работаешь: сегодня "отрабатываешь" багаж или автотранспорт, потом помещение, местность", — говорит Ольга. Звезда Instagram В середине 2019 года пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ПФО создала Рыжему свой аккаунт в Instagram, где он даже "отвечает" на вопросы подписчиков, которых у него около 11 тысяч. Ольга говорит, что такая популярность и внимание, особенно со стороны прессы, немного тяготит. "Но если людям нравится, то пожалуйста", — смеется женщина. Последнее время Рыжего все чаще узнают на улицах, бывает, что пытаются и погладить. "Особого удовольствия это ему не доставляет, но агрессии тоже не бывает — она у собак этой породы запрещена по стандарту. Да и вообще, у меня не бывает агрессивных собак, иначе как с ними работать", — отмечает Ольга.