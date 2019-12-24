Ветеран ВОВ везет главе Севастополя памятный фотоальбом

ПОЕЗД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. / ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны и первый пассажир поезда Санкт-Петербург - Севастополь 97-летний Александр Попов везет с собой памятный альбом с историческими кадрами о 85-м отдельном танковом Севастопольском Краснознаменном орденов Суворова и Кутузова полке, чтобы подарить его губернатору Севастополя. Об этом он рассказал во вторник журналистам.

"На основании журнала боевых действий у нас по решению Совета ветеранов изготовлен альбом, я сделал несколько копий. Там есть все: кто участвовал в боях, кто что в бою совершил, что делал полк, куда двигался, схемы, описание, фотографии. Один экземпляр альбома находится в зале Воинской Славы, один - у меня, и другой экземпляр я везу для того, чтобы подарить губернатору Севастополя, - сказал Попов. - Еду посмотреть на Севастополь, по пути оценить тот самый мост. Крым мы освобождали в составе 85-й отдельного танкового Севастопольского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка".

Александр Петрович ушел на фронт в 19 лет, стал командиром танкового взвода. Принимал участие в освобождении юга России, в том числе Кубани и городов Крыма, позднее дошел до Польши и Берлина. После 44 лет на Северном флоте он уволился со службы в 1968 году и переехал в Великий Новгород.

Отправление первого поезда (№ 7/8) из Санкт-Петербурга в Севастополь, который проследует по Крымскому мосту, состоялось с Московского вокзала 23 декабря. В пути поезд проведет 43 часа 25 минут и прибудет в Севастополь 25 декабря в 09:25 мск. 23 декабря также состоялось открытие железнодорожной части Крымского моста с участием президента России Владимира Путина.

О поездах в Крым

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он необходим для бесперебойного транспортного сообщения Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.

Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года. Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив 25 декабря. Один состав отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря, второй уйдет из Москвы в Симферополь вечером 24 декабря. Движение грузовых поездов планируется открыть в июле 2020 года.

27 декабря 2014 года украинские власти прервали движение поездов, курсировавших между Симферополем, Севастополем и городами Украины, России, Белоруссии, а также Польши. В Крыму остались только пригородные железнодорожные перевозки. В год перевозились около 3 млн пассажиров на электричках. Сейчас, по прогнозам, число пассажиров, прибывающих на пассажирских поездах на полуостров, составит в 2020 году порядка 3 млн человек, а к 2025 году может вырасти до 5 млн человек.