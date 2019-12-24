Завершение строительства газопровода "Карачаевск-Теберда" планируется в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют завершить строительство газопровода "Карачаевск-Теберда" в Карачаевском районе республики в 2020 году. Об этом во вторник сообщил глава региона Рашид Темрезов в ходе ежегодной пресс-конференции.

В рамках форума ОНФ в Сочи Владимир Путин дал поручения властям Карачаево-Черкесии по газификации Карачаевского района.

"Это очень трудоемкая работа, и никто, к сожалению, не решался в свое время браться за нее. В плане газификации КЧР завершение газопровода "Карачаевск-Теберда" запланировано на 2020 год", - сказал глава региона.

Ранее ТАСС в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР рассказали, что газификация поселка Домбай и введение газопровода "Теберда-Домбай" возможны только после окончания строительства газопровода "Карачаевск-Теберда".

В 2019 году на территории Карачаево-Черкесии планируется завершить строительство пяти газопроводов в Зеленчукском, Малокарачаевском и Урупском районах. После ввода объектов возможность использовать природный газ получат жители около 1 тыс. домов. Уровень газификации Карачаево-Черкесии составляет более 82%, за последние пять лет он вырос почти на 7%.