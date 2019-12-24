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Спортивный комплекс с плавательным бассейном построили в райцентре КБР по нацпроекту

Комплекс состоит из двух корпусов общей площадью более 2 тыс. кв. м

НАЛЬЧИК, 24 декабря. /ТАСС/. Спортивный комплекс с бассейном открыт в центре Зольского района Кабардино-Балкарии (КБР) в городском поселении Залукокоаже во вторник. Создать условия для занятий различными видами спорта удалось благодаря участию муниципалитета в нацпроекте "Демография". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Сегодня в городском поселении Залукокоаже состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с плавательным бассейном, которому дали патриотичное название "Победа", - говорится в сообщении. Жителей района с этим событием, которого ожидали более 20 лет, поздравил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"Искренне рад разделить с вами эту победу, именно "Победу" - символичное название. Открытие первого в Зольском районе физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном стало возможно благодаря реализации национальных проектов, которые утверждены президентом России Владимиром Путиным. Уверен, что наши дети смогут легко приобщиться к новому виду спорта. Это позволит растить более здоровое поколение, подарить Кабардино-Балкарии и нашей великой стране новых чемпионов", - сказал Коков на открытии.

Строительство объекта началось в 2018 году, комплекс состоит из двух корпусов общей площадью более 2 тыс. кв. м. Объект включает в себя тренажерный и спортивный залы, медицинские кабинеты, административные помещения, планировка комплекса обеспечивает доступность для всех категорий граждан, в том числе для маломобильных групп населения.

По данным муниципальных властей, в Залукокоаже, крупнейшем населенном пункте КБР, живет около 10 тыс. человек. Кроме них, услугами спорткомплекса смогут воспользоваться жители окрестных сел Этоко, Псынадаха, Светловодское, расположенных неподалеку от районного центра.

О нацпроекте

По данным регионального правительства, в Кабардино-Балкарии в рамках нацпроекта "Демография" реализуется пять региональных проектов, в том числе "Спорт - норма жизни" по которому в 2019 году на строительство спортивных объектов и оснащение инвентарем спортзалов будет направлено более 443,5 млн рублей.

Нацпроект рассчитан до 2024 года и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Теги
РоссияСКФОКабардино-БалкарияКоков, Казбек Валерьевич
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