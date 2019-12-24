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Фонд Кадырова построил 20 новых домов для нуждающихся семей

Частный жилой комплекс возвели менее чем за месяц

ГРОЗНЫЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова за неполный месяц построил 20 новых домов для семей, проживающих в жилых бараках в селе Кади-Юрт Гудермесского района. В торжественной церемонии открытия поселка принял участие глава региона Рамзан Кадыров.

"Мы помним, в каких стесненных условиях жили эти 20 семей в постройках барачного типа конца XIX века. Теперь вы обрели новое жилье. Меньше чем за месяц построен этот частный жилой комплекс и подведены необходимые коммуникации. Вам остается жить в чистоте, тепле и уюте" - сказал Кадыров.

Помимо строительства самих домов также за рекордные сроки заасфальтировано 200 метров дороги, проведены линии электропередачи протяженностью 300 метров, 450 метров линии газопровода и столько же водопроводных сетей. Все работы проведены за счет средств фонда Кадырова.

В этом году по поручению Кадырова также в Грозном открыли реконструированный поселок Орци-Мохк. За три месяца в населенном пункте были построены детские площадки, асфальтированы дороги, проведены линии газопровода и водопровода, завершен капитальный ремонт мечети, 35 домов, 23 коттеджей и более 40 частных домов.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСКФО
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