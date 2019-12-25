На Камчатку прибыли два судна на воздушной подушке для пассажирских перевозок

ТАСС, 25 декабря. Два катера-амфибии на воздушной подушке проекта "Нептун 23" прибыли в Камчатский край для круглогодичной перевозки пассажиров в северных районах края, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

Проблема зимней навигации на севере Камчатки связана с замерзанием водоемов, что делает невозможным перевозку пассажиров судами. Из-за этого путь между населенными пунктами увеличивается, так как проходит по дорогам в объезд, а не напрямую.

"Сейчас катера-амфибии "Орлан" и "Беркут" проходят регистрационные процедуры, после чего к началу навигации по поручению губернатора Камчатского края будут доставлены в Пенжинский и Олюторский районы. Эти катера, как и "Нептун 15", который уже год отработал в Камчатском крае, заказаны в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Камчатского края" у ООО "Ховеркрафт" в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, стоимость строительства каждого катера составляет 16 млн рублей. Таким образом, затраты краевого бюджета на два катера составили 32 млн рублей.

"Нептун 23" способен вместить до 20 пассажиров и 2,1 т груза, развивает скорость до 60 км/ч, может передвигаться по воде, льду и снегу. Один из катеров будет работать на переправе Тиличики - Корф, где уже несколько месяцев курсирует грузопассажирское судно "Камчатка". В отличие от баржи, "Нептун 23" сможет перевозить пассажиров из районного центра в аэропорт и в зимний период. Вторая амфибия будет отправлена в Пенжинский район.