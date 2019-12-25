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План капитального ремонта многоквартирных домов утвердили в Кабардино-Балкарии

За три года в республике отремонтируют 247 домов

НАЛЬЧИК, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство Кабардино-Балкарской Республики (КБР) утвердило краткосрочный план проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. В соответствии с ним за три года планируется отремонтировать 247 домов, сообщил в среду и. о. министра строительства и дорожного хозяйства региона Вячеслав Кунижев на заседании кабмина.

"Это третий по счету краткосрочный план реализации республиканской программы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в КБР на 2014-2043 годы. Основные параметры документа: рассматриваемый период 2020-2022 годы, финансовое обеспечение - 857,8 млн рублей из внебюджетных средств (ремонт проводится за счет средств собственников, других источников финансирования у программы в регионе нет - прим. ТАСС), количество многоквартирных домов - 247 единиц", - сказал Кунижев.

Он отметил, что документ разработан на основании аналогичных краткосрочных планов муниципальных образований республики. Документ принят кабмином единогласно, вместе с тем председатель правительства Алий Мусуков потребовал представить ему отчет о выполнении предыдущих программ в течение суток.

В долгосрочную программу капитального ремонта многоквартирных домов в КБР, рассчитанную до 2043 года, попали 2143 объекта, всего в республике более 5 тыс. многоквартирных домов. Размер взноса за капремонт на территории всей республики составляет 6 рублей 22 копейки за 1 кв. м, он не менялся с момента введения сбора в 2015 году.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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