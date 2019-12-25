Впервые за полтора века одно из сел Ингушетии обеспечат водой

МАГАС, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" провели работу по запитке артезианской скважины в Ингушетии, что позволит впервые за 154-летнюю историю существования села Аршты в Сунженском районе обеспечить его водопроводной водой. Об этом сообщила в среду пресс-служба энергокомпании.

"Филиал "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" завершает строительство воздушной линии электропередачи для запитки артезианской скважины в сельском поселении Аршты Сунженского района Ингушетии. С момента основания в 1865 году маленькое предгорное поселение численностью в 1 тыс. 300 человек обходится без системы водоснабжения. Воду покупают и хранят в резервуарах либо ежедневно набирают и приносят из открытых источников", - говорится в сообщении.

Как сообщается, летом 2019 года в рамках плана работ по улучшению водоснабжения в республике был проложен водопровод, в декабре пробурена скважина. А уже после необходимо было подключить объекты к централизованным электросетям.

"На первом этапе специалисты Сунженских районных электрических сетей заменили трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА на 400 кВА. Затем приступили к строительству нового участка воздушной линии электропередачи протяженностью 280 метров - установка семи опор завершена, рабочая группа монтирует самонесущий изолированный провод. Уже сегодня работу планируют завершить", - уточняет пресс-служба.

Село Аршты в Сунженском районе Ингушетии является отдаленным и предгорным, и находится на границе с Чечней.