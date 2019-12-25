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Власти КБР помогут приобрести жилье более 100 молодым семьям в 2020 году

Списки составлены на основании заявок, поданных районными и городскими администрациями

НАЛЬЧИК, 25 декабря. /ТАСС/. Более 100 молодых семей получат материальную помощь на приобретение или строительство жилья в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в 2020 году. Соответствующее решение принято в среду на заседании кабмина региона.

"Основные параметры документа. Количество молодых семей - 109, количество муниципальных образований - получателей субсидий - 37, в том числе 28 сельских поселений. Финансовое обеспечение - 70,9 млн рублей (45,4 - средства федерального бюджета, 3,4 млн - республиканский, 22,1 млн - муниципальные бюджеты)", - сказал и. о. министра строительства и дорожного хозяйства КБР Вячеслав Кунижев, представляя документ.

Он отметил, что большая часть денег будет выделена молодым семьям, проживающим в сельской местности. Списки составлены на основании заявок, поданных районными и городскими администрациями, добавил чиновник.

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья производятся в рамках госпрограммы КБР "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения КБР" в 2020 году.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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