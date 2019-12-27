Дед Мороз к ним не придет. Как отмечают Новый год коренные народы Севера

Новый год трудно представить без елки, застолья и подарков. Но есть те, для кого новогодняя ночь ничем особо не примечательна, — это представители коренных малочисленных народов Севера. 1 января они не бегут за подарками под елку, а в детском саду их просят не рассказывать другим детям, что Деда Мороза не существует

"Молчите про Снегурочку!" В ночь с 31 декабря на 1 января у народов ханты и манси нет застолья и привычного другим россиянам праздника. Редактор газеты "Ханты Ясанг", представительница коренных народов Севера Людмила Гурьева впервые узнала о Деде Морозе и Снегурочке, когда приехала в школу-интернат. "Я не знала о таких волшебных персонажах, поэтому в них не верила. Не знала, что они дарят подарки и приносят добро. Меня воспитатели даже просили не портить другим детям праздник и не рассказывать, что их не существует", — вспоминает Людмила. Она отмечает, что некоторые представители коренных народов Севера в советское время начали перенимать Новый год у русских — накрывали общий стол, делали национальные угощения. "Но елки почти никто не ставил. Деда Мороза и Снегурочки тоже не было. Поэтому мы, будучи детьми, когда о них узнали, то не верили, что они могут творить чудеса. Постепенно праздник начали отмечать многие ханты и манси, но есть те, кто до сих пор Новый год никак не воспринимает", — говорит она.

"Раньше мы никогда не отмечали этот не свойственный нам праздник. Никакого застолья, подарков, елки, Деда Мороза и Cнегурочки, — соглашается с Гурьевой ее коллега Галина Кондина. — Все это появилось во времена СССР, но далеко не во всех семьях. Многие жили и живут традиционным образом и узнали о традициях русских, только когда приехали в крупные города". Неким аналогом Нового года ханты и манси часто называют совсем другой день. "Вороний день" Для западных регионов Ханты-Мансийского автономного округа, где традиционно живут сосьвинские манси, ханты и манси Березовского района, ивдельские манси, характерно отмечать Новый год в апреле. "В целом у них как такового праздника Новый год нет. У них один год сменяет другой, на смену зиме приходит лето, и этот праздник называется "Вороний день". Когда ворона прилетает на север, тогда и наступает весна, а с ней и новогодие. Ворона ассоциируется, с одной стороны, с матерью, защищающей детей, с другой — с птицей, несущей весну, а также является покровительницей женщин и детей", — поясняет директор Югорского музея истории и этнографии (ХМАО) Ольга Малоземова.

По ее словам, раньше "Вороний день" отмечали, когда услышат карканье самой первой вороны, прилетевшей на север. Затем, в период активного крещения народов севера, праздновать его стали 7 апреля — в Благовещение. "Много веков они так и праздновали, а несколько лет назад в Югре был принят закон о местном празднике "Вороний день", и он теперь официально отмечается во второе воскресенье апреля", — уточняет Малоземова. Главное блюдо на "Вороний день" — густая похлебка из муки или зерен как символ плодородия, возрождения жизни. Есть и традиция развешивать на деревьях баранки как символ солнца. Нарождение луны С "Вороньим днем" за право считаться северным Новым годом соперничает праздник-обряд обских угров "Тылыщ поры". "Новый год 31 декабря не несет для них никакой значимости. Они чтут свои традиции и празднуют начало нового года в феврале. Их национальный праздник-обряд называется "Тылыщ поры", что в переводе означает "Нарождение луны". Он возник в древние времена и проводился на стыке двух противоположных состояний природы — зимней спячки и летнего бодрствования", — рассказывает заведующая отделом историко-культурного центра "Старый Сургут" (ХМАО) Виталина Сергиенко. По ее словам, "Нарождение луны" — это первый в году традиционный календарный праздник народов ханты и манси. В представлениях обских угров череда сменяющих друг друга состояний годового цикла приходит и уходит, рождается и умирает вместе с природными явлениями и олицетворяющими их небесными светилами.

Коренные народы Севера верили, что от высших сил зависит их промысловая деятельность и общий жизненный путь человека, поэтому, совершая обряды, обращались к божествам с просьбами обеспечить размножение рыбы, приплод животных и благополучие людей. "Елку они не наряжают вообще. Подарки у них дарить не принято. Обычно угощают детишек сладостями в виде фигурок животных. На стол подаются традиционно мясо, рыба, ягоды", — поясняет Сергиенко. Ямал Ири А вот в Ямало-Ненецком автономном округе свой новогодний волшебник есть — это Ямал Ири. Его образ был создан на основе детских рисунков в соответствии с традициями национальной культуры народов Севера. Живет он в резиденции — в чуме в поселке Горнокнязевск. Ямал Ири одет в национальную северную одежду — малицу и кисы, подпоясан традиционным национальным поясом охотника, который украшен изделиями из кости мамонта. Путешествует он на упряжке северных оленей по бескрайним просторам Ямала, развозит подарки детям в отдаленные поселки и стойбища. Еще один его сказочный атрибут — бубен — символ щита. Он, как считается, помогает избавиться от плохих мыслей, делает добрых людей сильнее, а злых — добрее. Также бубен — это голос из волшебного мира, проводник в мир волшебства, источник силы и энергии.

Директор департамента молодежной политики и туризма правительства Ямала Наиля Хайруллина рассказала, что активная работа Ямал Ири начинается с конца ноября, а новогоднюю ночь он обычно проводит вместе со своими помощниками. Из лакомств у него на столе традиционно его любимые блюда — строганина из сига, оленины, суп с мукой. В своем чуме ямальский Дед Мороз отвечает на письма детей и взрослых, принимает гостей, сидя на лесном троне, отвечает на вопросы, исполняет желания, играет в игры, соревнуется в национальных видах спорта и дарит подарки. Тундра смотрит президента При этом коренные жители Ямала, в отличие от соседей из Югры, отмечают главный праздник года в традиционное время. Чаще всего ненцы собираются в кругу семьи, накрывают праздничный стол, на котором присутствуют как традиционный оливье, так и исключительно ямальские блюда — оленина, строганина и свежая рыба. По словам представителя Ямальского районного общественного движения коренных малочисленных народов Севера "Ямал" Валерия Худи, ненцы отмечают Новый год, как все россияне. "Ненцы делают подарочки для близких людей и родственников. Хозяйка чума накрывает стол, на который выставляют преимущественно национальные блюда. При этом не обходят вниманием и привычные новогодние блюда — оливье, шампанское. Обязательно на новогоднем столе присутствуют торт и различные сладости", — рассказал Худи. А забой оленя для праздничного стола производится уже 31 декабря.