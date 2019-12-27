{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дед Мороз к ним не придет. Как отмечают Новый год коренные народы Севера

© Полина Петренко/ТАСС
Новый год трудно представить без елки, застолья и подарков. Но есть те, для кого новогодняя ночь ничем особо не примечательна, — это представители коренных малочисленных народов Севера. 1 января они не бегут за подарками под елку, а в детском саду их просят не рассказывать другим детям, что Деда Мороза не существует

"Молчите про Снегурочку!"

В ночь с 31 декабря на 1 января у народов ханты и манси нет застолья и привычного другим россиянам праздника. Редактор газеты "Ханты Ясанг", представительница коренных народов Севера Людмила Гурьева впервые узнала о Деде Морозе и Снегурочке, когда приехала в школу-интернат.

"Я не знала о таких волшебных персонажах, поэтому в них не верила. Не знала, что они дарят подарки и приносят добро. Меня воспитатели даже просили не портить другим детям праздник и не рассказывать, что их не существует", — вспоминает Людмила.

Она отмечает, что некоторые представители коренных народов Севера в советское время начали перенимать Новый год у русских — накрывали общий стол, делали национальные угощения. "Но елки почти никто не ставил. Деда Мороза и Снегурочки тоже не было. Поэтому мы, будучи детьми, когда о них узнали, то не верили, что они могут творить чудеса. Постепенно праздник начали отмечать многие ханты и манси, но есть те, кто до сих пор Новый год никак не воспринимает", — говорит она.

Описание
© Полина Петренко/ТАСС

"Раньше мы никогда не отмечали этот не свойственный нам праздник. Никакого застолья, подарков, елки, Деда Мороза и Cнегурочки, — соглашается с Гурьевой ее коллега Галина Кондина. — Все это появилось во времена СССР, но далеко не во всех семьях. Многие жили и живут традиционным образом и узнали о традициях русских, только когда приехали в крупные города". Неким аналогом Нового года ханты и манси часто называют совсем другой день.

"Вороний день"

Для западных регионов Ханты-Мансийского автономного округа, где традиционно живут сосьвинские манси, ханты и манси Березовского района, ивдельские манси, характерно отмечать Новый год в апреле.

"В целом у них как такового праздника Новый год нет. У них один год сменяет другой, на смену зиме приходит лето, и этот праздник называется "Вороний день". Когда ворона прилетает на север, тогда и наступает весна, а с ней и новогодие. Ворона ассоциируется, с одной стороны, с матерью, защищающей детей, с другой — с птицей, несущей весну, а также является покровительницей женщин и детей", — поясняет директор Югорского музея истории и этнографии (ХМАО) Ольга Малоземова.

Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

По ее словам, раньше "Вороний день" отмечали, когда услышат карканье самой первой вороны, прилетевшей на север. Затем, в период активного крещения народов севера, праздновать его стали 7 апреля — в Благовещение.

"Много веков они так и праздновали, а несколько лет назад в Югре был принят закон о местном празднике "Вороний день", и он теперь официально отмечается во второе воскресенье апреля", — уточняет Малоземова.

Главное блюдо на "Вороний день" — густая похлебка из муки или зерен как символ плодородия, возрождения жизни. Есть и традиция развешивать на деревьях баранки как символ солнца.

Нарождение луны

С "Вороньим днем" за право считаться северным Новым годом соперничает праздник-обряд обских угров "Тылыщ поры". "Новый год 31 декабря не несет для них никакой значимости. Они чтут свои традиции и празднуют начало нового года в феврале. Их национальный праздник-обряд называется "Тылыщ поры", что в переводе означает "Нарождение луны". Он возник в древние времена и проводился на стыке двух противоположных состояний природы — зимней спячки и летнего бодрствования", — рассказывает заведующая отделом историко-культурного центра "Старый Сургут" (ХМАО) Виталина Сергиенко.

По ее словам, "Нарождение луны" — это первый в году традиционный календарный праздник народов ханты и манси. В представлениях обских угров череда сменяющих друг друга состояний годового цикла приходит и уходит, рождается и умирает вместе с природными явлениями и олицетворяющими их небесными светилами.

Описание
© Полина Петренко/ТАСС

Коренные народы Севера верили, что от высших сил зависит их промысловая деятельность и общий жизненный путь человека, поэтому, совершая обряды, обращались к божествам с просьбами обеспечить размножение рыбы, приплод животных и благополучие людей.

"Елку они не наряжают вообще. Подарки у них дарить не принято. Обычно угощают детишек сладостями в виде фигурок животных. На стол подаются традиционно мясо, рыба, ягоды", — поясняет Сергиенко.

Ямал Ири

А вот в Ямало-Ненецком автономном округе свой новогодний волшебник есть — это Ямал Ири. Его образ был создан на основе детских рисунков в соответствии с традициями национальной культуры народов Севера. Живет он в резиденции — в чуме в поселке Горнокнязевск.

Ямал Ири одет в национальную северную одежду — малицу и кисы, подпоясан традиционным национальным поясом охотника, который украшен изделиями из кости мамонта. Путешествует он на упряжке северных оленей по бескрайним просторам Ямала, развозит подарки детям в отдаленные поселки и стойбища.

Еще один его сказочный атрибут — бубен — символ щита. Он, как считается, помогает избавиться от плохих мыслей, делает добрых людей сильнее, а злых — добрее. Также бубен — это голос из волшебного мира, проводник в мир волшебства, источник силы и энергии.

Описание
© Игорь Буймистров/ТАСС

Директор департамента молодежной политики и туризма правительства Ямала Наиля Хайруллина рассказала, что активная работа Ямал Ири начинается с конца ноября, а новогоднюю ночь он обычно проводит вместе со своими помощниками. Из лакомств у него на столе традиционно его любимые блюда — строганина из сига, оленины, суп с мукой.

В своем чуме ямальский Дед Мороз отвечает на письма детей и взрослых, принимает гостей, сидя на лесном троне, отвечает на вопросы, исполняет желания, играет в игры, соревнуется в национальных видах спорта и дарит подарки.

Тундра смотрит президента

При этом коренные жители Ямала, в отличие от соседей из Югры, отмечают главный праздник года в традиционное время. Чаще всего ненцы собираются в кругу семьи, накрывают праздничный стол, на котором присутствуют как традиционный оливье, так и исключительно ямальские блюда — оленина, строганина и свежая рыба.

По словам представителя Ямальского районного общественного движения коренных малочисленных народов Севера "Ямал" Валерия Худи, ненцы отмечают Новый год, как все россияне. "Ненцы делают подарочки для близких людей и родственников. Хозяйка чума накрывает стол, на который выставляют преимущественно национальные блюда. При этом не обходят вниманием и привычные новогодние блюда — оливье, шампанское. Обязательно на новогоднем столе присутствуют торт и различные сладости", — рассказал Худи. А забой оленя для праздничного стола производится уже 31 декабря.

Описание
© Константин Веремейчик/ТАСС

У многих в чуме установлена спутниковая тарелка, которая позволяет им увидеть поздравление российского президента. А после боя курантов старшие в семье прячут для маленьких ненцев подарки под новогоднюю елку. Чаще всего дарят сладкие наборы и коньки.

"Проживающие в тундре ненцы накрывают стол прямо в чуме. А елку обычно наряжают на улице. Не чуждо ненцам и украшение своего жилища: мишура и гирлянды — привычный атрибут новогоднего украшения чума", — говорит представитель Ямальского районного общественного движения коренных малочисленных народов Севера "Ямал".

Алексей Черенков, Полина Петренко, Алена Скользина

Теги
Новый год и РождествоАрктика сегодняХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
"Никого не надо спасать и никого не надо жалеть". О первом инклюзивном кафе Петербурга
Для кого-то ежедневный поход на работу — не очень приятная обязанность, а для кого-то трудовая книжка — недостижимая мечта. В декабре в Петербурге на Фонтанке открылось первое в городе инклюзивное кафе "Огурцы", где создавать уют и готовить вкусные обеды для гостей помогают как раз люди, которые мечтают быть вовлеченными в общество. К тому же работать — базовая потребность любого человека, считает одна из создателей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС