Карелия планирует модернизировать систему теплоснабжения

ТАСС, 25 декабря. Власти Карелии вслед за Мурманской областью планируют модернизировать систему теплоснабжения региона, заменить устаревшие котельные и отказаться от дорогостоящего мазута, перейдя на более эффективные виды топлива. Дорожная карта будет реализована при поддержке правительства РФ и подготовлена к 1 февраля 2020 года, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Карелия вошла в десятку регионов России с самой проблемной экономикой, ситуацию с энергетикой усложняет низкий уровень газификации - 7%, это приводит к зависимости от тарифов на мазут и другие виды топлива.

"Для нашей северной республики модернизация системы и оптимизация схемы теплоснабжения - это уже необходимость. Этот вопрос обсудили на совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака. И нашли понимание. Наши соседи, Мурманская область, стали первым регионом, приступившим к реализации комплексного инвестиционного проекта "Модернизация системы теплоснабжения", в рамках которого планируется существенное снижение потребления мазута и переход к выработке тепла за счет других видов топлива (угля, электроэнергии, газа). Карелия станет следующим регионом", - написал Парфенчиков на своей странице во "ВКонтакте".

По итогам прошедшего во вторник в Москве совещания даны поручения правительству Карелии, Минстрою, Минэнерго РФ, а также "Газпрому", ПАО "Россети" в течение месяца разработать дорожную карту. Эта работа должна быть завершена к 1 февраля следующего года, сообщил глава Карелии.

Как отметил руководитель региона, в Карелии насчитывается 29 котельных, работающих на мазуте. Это дорогое топливо, цена которого постоянно растет. Растут и тарифы на теплоэнергию. "Да и для бюджета региона это тяжелое бремя. <...> У нас масса устаревших котельных, функционирующих еще с советских времен без какой-либо реконструкции или модернизации. Конечно, при таких условиях мы будем вынуждены в срочном порядке ликвидировать аварии, вкладывая огромные суммы, которые в итоге не меняют ситуацию кардинально и не обеспечивают полную стабильность системы", - добавил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что до конца 2020 года в модернизацию восьми убыточных мазутных котельных в регионе и перевод их на альтернативные виды топлива будет инвестировано 1,5 млрд рублей.