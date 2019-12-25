{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свыше 100 новых автобусов закупят в будущем году в Липецкой области

Новый подвижной состав выйдет работать на маршруты как регионального центра, так и других городов области

ЛИПЕЦК, 25 декабря. /ТАСС/. Свыше сотни новых автобусов для работы на регулярных маршрутах закупят в будущем году власти Липецкой области. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Сейчас в области около 520 единиц общественного транспорта, в этом году при поддержке областного и местного бюджетов приобретено 189 новых автобусов, в следующем году планируется покупка еще 105", - сказал он. По словам Артамонова, новый подвижной состав выйдет работать на маршруты как регионального центра, так и других городов области, где нехватка новых единиц транспорта особенно ощутима. В качестве примера глава администрации привет город Усмань - там до сих пор курсирует автобус, выпущенный в 1981 году. "Мы придаем большое значение стабильной и надежной работе автотранспортных предприятий, инвестируем значительные средства в качественно новый подвижной состав", - заметил Артамонов.

В этой связи он также проинформировал, что в отличие от многих других регионов страны в Липецкой области с 1 января стоимость проезда в общественном транспорте повышаться не будет. Специалисты местного управления потребительского рынка и ценовой политики пока только изучают предложения о возможном увеличении тарифа, поступившие от автотранспортных предприятий.

"К февралю должны появиться данные, которые послужат основанием для принятия решения, главное - соблюсти баланс интересов жителей области и перевозчиков", - заметил он. Кроме того, половина от величины тарифа обязательно должна быть направлена на обеспечение безопасности, в том числе подготовку водителей, обновление парка техники и эксплуатационный ремонт.

Таким образом, как пояснили ТАСС в пресс-службе региональной администрации, в Липецке стоимость проезда в общественном транспорте составит 19 рублей при пользовании специальной картой или 24 рубля при оплате наличными. В Ельце - 17 и 22 рубля соответственно, в городах Грязи, Данков и Усмань - 15 и 19 рублей, в Лебедяни - 14 и 18 рублей, а в Чаплыгине - 13 и 17 рублей. 

Теги
РоссияЛипецкая область
Реклама на ТАСС
Новый год и Рождество - 2020
Метеостанция Деда Мороза открылась на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии
На ней будут подготовлены интерактивные образовательные программы для детей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС