Свыше 100 новых автобусов закупят в будущем году в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 25 декабря. /ТАСС/. Свыше сотни новых автобусов для работы на регулярных маршрутах закупят в будущем году власти Липецкой области. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Сейчас в области около 520 единиц общественного транспорта, в этом году при поддержке областного и местного бюджетов приобретено 189 новых автобусов, в следующем году планируется покупка еще 105", - сказал он. По словам Артамонова, новый подвижной состав выйдет работать на маршруты как регионального центра, так и других городов области, где нехватка новых единиц транспорта особенно ощутима. В качестве примера глава администрации привет город Усмань - там до сих пор курсирует автобус, выпущенный в 1981 году. "Мы придаем большое значение стабильной и надежной работе автотранспортных предприятий, инвестируем значительные средства в качественно новый подвижной состав", - заметил Артамонов.

В этой связи он также проинформировал, что в отличие от многих других регионов страны в Липецкой области с 1 января стоимость проезда в общественном транспорте повышаться не будет. Специалисты местного управления потребительского рынка и ценовой политики пока только изучают предложения о возможном увеличении тарифа, поступившие от автотранспортных предприятий.

"К февралю должны появиться данные, которые послужат основанием для принятия решения, главное - соблюсти баланс интересов жителей области и перевозчиков", - заметил он. Кроме того, половина от величины тарифа обязательно должна быть направлена на обеспечение безопасности, в том числе подготовку водителей, обновление парка техники и эксплуатационный ремонт.

Таким образом, как пояснили ТАСС в пресс-службе региональной администрации, в Липецке стоимость проезда в общественном транспорте составит 19 рублей при пользовании специальной картой или 24 рубля при оплате наличными. В Ельце - 17 и 22 рубля соответственно, в городах Грязи, Данков и Усмань - 15 и 19 рублей, в Лебедяни - 14 и 18 рублей, а в Чаплыгине - 13 и 17 рублей.