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Метеостанция Деда Мороза открылась на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии

На ней будут подготовлены интерактивные образовательные программы для детей

ЧЕРКЕССК, 25 декабря. /ТАСС/. Метеостанция Деда Мороза для наблюдения за климатом в кавказских горах на высоте 2,2 тыс. метров открылась на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР). На открытие приехал Дед Мороз из Великого Устюга, рассказали ТАСС в среду в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

"Сегодня на курорте "Архыз" происходит важное событие. Я открываю первую метеостанцию Деда Мороза. Вы все знаете, что сейчас творится с погодой в России. Когда будет снег, а когда наступят морозы? Ответы на все эти вопросы и даст эта метеостанция", - сказал Дед Мороз на открытии метеостанции, его слова приводит пресс-служба.

Метеостанция Деда Мороза на Кавказе будет работать круглый год. На метеостанции будут подготовлены интерактивные образовательные программы для детей. Детям расскажут об основах климатологии, смене времен года, механизмах образования погодных явлений и изменении температур.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час. В зимнем сезоне 2018-2019 годов в тестовом режиме начали работать объекты на северном склоне курорта в поселке Романтик - новые трассы и три секции канатной дороги "Северное сияние", которые поднимают туристов на 2500 м, где начинается основная зона катания.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОНовый год и Рождество - 2020
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