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На курорте "Архыз" открыт первый в Карачаево-Черкесии туристско-информационный центр

Офис центра будет разбит на три зоны: информационную, зону ожидания и зону коворкинга, его график будет адаптирован под время основного потока туристов

ЧЕРКЕССК, 25 декабря. /ТАСС/. Первый в Карачаево-Черкесии (КЧР) центр для предоставления информации о туристических продуктах и достопримечательностях региона открылся в среду на курорте "Архыз". Об этом ТАСС в среду сообщил первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

"Архыз теперь уже знает вся страна, он достаточно известен и в Европе. Наша задача сделать его притягательным, и с этой задачей компания "Курорты Северного Кавказа" справляется совместно с регионом. На сегодняшний день мы открываем туристско-информационный центр - это еще один дополнительный инструмент для того, чтобы наш курорт стал еще лучше, чтобы приезжающие гости могли получать всю ту информацию, которая необходима для полноценного и комфортного отдыха", - сказал Байсултанов.

Туристско-информационный центр представляет собой специальную службу, где гости курорта смогут ознакомиться со всем перечнем туристских услуг, экскурсий, мастер-классов, аренды транспорта. Офис центра будет разбит на три зоны: информационную, зону ожидания и зону коворкинга, его график будет адаптирован под время основного потока туристов. С территории туристско-информационного центра будет ходить шаттл до курорта "Архыз".

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действует более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час. В зимнем сезоне 2018-2019 гг. в тестовом режиме начали работать объекты на северном склоне курорта в поселке Романтик - новые трассы и три секции канатной дороги "Северное сияние", которые поднимают туристов на 2500 м, где начинается основная зона катания.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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