В Дербенте на средства гранта благоустроили исторические районы города

МАХАЧКАЛА, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Дербента благоустроили два исторических микрорайона города - здесь расположены старинные бани, старейшая в России Джума-мечеть. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе администрации города.

"Сегодня состоялось долгожданное открытие после реконструкции 8-го и 9-го магалов (микрорайоны города, состоящие из узких, извилистых улочек, здесь располагаются бани и Джума-мечеть - прим. ТАСС). На их реконструкцию было выделены 50 млн рублей из федерального бюджета - это грант, выигранный Дербентом на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Из муниципального бюджета на работы было направлено 5,3 млн рублей", - сообщил представитель мэрии.

По его словам, общая площадь благоустройства составила 4,5 тыс. кв. м, а общая протяженность замененных инженерных сетей - 2,5 км.

"За короткий срок (работы начались в августе - прим. ТАСС), помимо замены инженерных сетей, здесь были перенесены под землю электрические провода, обустроены лестничные площадки, ведущие от цитадели Нарын-Кала, проведено озеленение территории, установлены фонари", - отметил представитель администрации.