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Целевой набор позволит привлечь более 1,7 тыс. молодых медиков на Ставрополье до 2024 года

В настоящий момент нехватка врачей в регионе составляет 1,5 тыс.

СТАВРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Региональная программа целевого набора в медицинские образовательные учреждения Ставрополья позволит привлечь более 1,7 тыс. молодых специалистов до 2024 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора края.

В среду на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с кадрами в медорганизациях РФ остается тревожной. За 2019 год в них пришли свыше 9 тыс. медицинский работников, однако столько же ушло из системы здравоохранения по разным причинам. В Ставропольском крае для решения проблемы была запущена программа целевого набора.

"Количество обучающихся по целевому набору постепенно увеличивается. В этом году в медицинский вуз поступили 312 человек, что является наивысшим показателем <…> в рамках программы до 2024 года более 1,7 тыс. молодых специалистов должны прийти на работу в лечебные учреждения края", - говорится в сообщении.

Программа целевого набора на Ставрополье начала работу в 2014 году. В первый год она позволила привлечь 160 молодых специалистов. Глава региона Владимир Владимиров поручил краевому Минздраву проработать возможность для расширения поддержки целевого обучения будущих медиков за счет средств краевого бюджета.

Ранее в краевом Минздраве сообщали, что на Ставрополье в настоящий момент работают более 9,2 тыс. врачей, нехватка составляет 1,5 тыс. Также в больницах и поликлиниках не хватает несколько тысяч медицинских сестер и фельдшеров.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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