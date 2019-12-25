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Строительство пяти школ начнется в Архангельской области в 2020 году

Самая большая из них будет рассчитана на 1,6 тыс. учеников

АРХАНГЕЛЬСК, 25 декабря. /ТАСС/. Строительство пяти новых школ начнется в Архангельской области в 2020 году, в том числе в рамках нацпроекта "Образование". Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального Министерства образования, одновременно столько школ будет строиться впервые за 10 лет.

"В 2020 году в области начнется строительство пяти новых школ. В таком количестве это впервые за последние 10 лет, это рекорд", - сказали в пресс-службе.

Самая большая школа будет строиться в округе Майская Горка в Архангельске в рамках нацпроекта "Образование". Она рассчитана на 1,6 тыс. учеников. "Это активно развивающийся район города, здесь строится много как коммерческого, так и социального жилья, много молодых семей с детьми. Здесь уже построен один новый детский сад, еще два строятся. Новая школа здесь необходима", - пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Архангельска.

Новые школы начнут строить в поселке Шалакуша Няндомского района, селе Ильинско-Подомское Вилегодского района, в поселке Приводино Котласского района, селе Яренск Ленского района. Всего будет дополнительно создано свыше 2,6 тыс. мест для школьников Архангельской области. "Это позволит в том числе уйти и от второй смены, с этим наибольшая сложность, конечно, в крупных городах", - отметили в пресс-службе Минобразования региона.

В настоящее время продолжаются работы по строительству школ в округе Варавино-Фактория города Архангельска, селе Ровдино Шенкурского района и селе Долгощелье Мезенского района.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составляет почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате его реализации будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

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РоссияАрктика сегодняАрхангельская область
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