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Проекты реновации Южно-Сахалинска разработают международные и российские компании

Все концепции обсудят с жителями города и представителями бизнеса
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© Андрей Голованов/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Южно-Сахалинска планируют прилечь к разработке концепций обновления жилого фонда города пять консорциумов международных и российских компаний. Об этом в четверг сообщил ТАСС мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

"Оператором проекта по определению будущего облика городского пространства Южно-Сахалинска выступает архитектурное бюро RTDA Москвы. Администрация Южно-Сахалинска совместно с RTDA планирует привлечь к разработке концепций (всего будет разработано пять концепций) обновления жилого фонда пять консорциумов из международных и российских компаний. Практическую и консультационную поддержку администрации Южно-Сахалинска в этом вопросе также оказывает комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы", - сообщил мэр. Он добавил, что все концепции будут обсуждаться с жителями города и представителями бизнеса.

По словам Надсадина, в феврале следующего года в Южно-Сахалинске пройдет установочная конференция с разработчиками архитектурно-градостроительных концепций. На сегодняшний день основная задача администрации города и оператора проекта - сбор исходных данных и подготовка технического задания для разработчиков будущего проекта застройки. Выбор будущего облика районов будет проходить на конкурсной основе. До конца 2020 года на основе проекта-победителя будет разработан проект планировки и межевания территории, с 2021 года начнется поэтапное обновление города. Глава Южно-Сахалинска рассчитывает, что полученный опыт при реновации будет в дальнейшем распространен на все районы Южно-Сахалинска, требующие обновления.

В начале декабря сахалинское правительство сообщало, что в рамках концепции развития областного центра первыми преобразятся 4-й, 7-й и 8-й микрорайоны города. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко настоял на том, чтобы дома там были средней этажности (от четырех до девяти) с максимальным расширением общественных зон. По мнению главы региона, это необходимо, чтобы новая застройка была комфортной и не загораживала вид на горы. Вся работа по обновлению жилого фонда на островах проводится по национальному проекту "Жилье и городская среда".

Впервые в России программа реновации была утверждена в Москве 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую вошло почти 70 процентов пятиэтажных хрущевок в городе. Южно-Сахалинск станет вторым городом в России после Москвы, где проведут такое масштабное обновление. В работах помогут специалисты, имеющие уникальный опыт московской реновации. Ранее областные власти заявляли, что до конца 2024 года в городе планируется построить более 1 млн кв. метров жилья, новые скверы, прогулочные зоны и парки.

Микрорайоны

Четвертый, седьмой и восьмой жилые микрорайоны Южно-Сахалинска расположены в восточной части города у подножия горы Красной, где находится туристический горнолыжный комплекс "Горный воздух". В настоящее время микрорайоны состоят из четырехэтажных и пятиэтажных домов и являются сейсмически небезопасными.

Всего в микрорайонах проживают более 14 тыс. человек в более чем 100 домах. Общая численность населения Южно-Сахалинска - 206 тыс. Благодаря перестройке планируется увеличить жилищный фонд в полтора раза, а также создать максимально привлекательную туристическую инфраструктуру. В настоящее время только на территории четвертого микрорайона есть современный жилой комплекс переменной этажности (9-16 этажей), сданный в эксплуатацию в 2018 году.

Развитие микрорайонов и создание второго "городского центра" увязано с развитием горнолыжного курорта Сахалинской области "Горный воздух", общая протяженность трасс которого до 2024 года увеличится до 80 км.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияСахалинская областьДальний Восток
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