Электрификация железной дороги Крыма займет до пяти лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Реализация проекта по электрификации Крымской железной дороги займет до пяти лет, сообщил в четверг ТАСС руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Владимир Чепец во время мероприятий по встрече первого поезда Москва - Симферополь.

После Крымского моста железная дорога от города Керчь на самом востоке полуострова идет в северную часть Крыма до Джанкоя, и, делая крюк, возвращается в южную часть полуострова - до Симферополя, потом идет до Севастополя - тупиковой станции. Крымский мост и часть дороги до Джанкоя не электрифицированы, дорога от Джанкоя до Севастополя электрифицирована, но поезда ходят на постоянном токе, в то время как с другой стороны моста железнодорожные сети работают с использованием переменного тока.