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Курорт "Ведучи" в Чечне откроет сезон новой трассой

Протяженность трассы с искусственным покрытием составит около 1 км

ГРОЗНЫЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Зимний туристический сезон на горнолыжном курорте "Ведучи" в Чечне откроется 27 декабря запуском новой искусственной трассы протяженностью порядка одного километра. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании "Курорты Северного Кавказа".

"Ведучи" качественно растет: каждый год здесь появляются новые объекты. Соразмерно растет и турпоток - за 2019 год он увеличился в пять раз. Курорт постепенно становится круглогодичным, всесезонное покрытие тому подтверждение", - приводит пресс-служба слова первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа, председателя совета директоров КСК Одеса Байсултанова.

Трасса с искусственным покрытием на чеченском курорте повторяет характеристики зимних горнолыжных трасс, подходит для начинающих и опытных катающихся.

"Для спуска используются обычные лыжи и сноуборд, шлем и перчатки, специальная одежда не требуется. Вместе с тем "Ведучи" уже готовится встретить гостей в новогодние праздники: здесь стоит праздничная елка, можно снять не только номер в гостинице, но и домик для барбекю, покататься на ватрушках", - напомнили в пресс-службе.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около одного километра для начинающих лыжников. К 2025 году на территории комплекса "Ведучи" планируется построить семь канатных дорог и более 16,5 км трасс. Весной 2020 года начнутся работы по строительству канатной дороги "3S" между южным и северным склонами курорта.

Теги
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