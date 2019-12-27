Профсоюзы Приморья начнут мониторинг заработных плат после снижения районного коэффициента

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК) с нового года будет проверять уровень зарплат бюджетников в регионе после вступления в силу постановления о снижении районного коэффициента к зарплате работников госучреждений региона с 1,3 до 1,2 на большей части территории края. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ФППК.

Согласно документу, который вступает в силу 1 января 2020 года, работникам будет начисляться районный коэффициент к заработной плате в размере 1,2 на всей территории края, за исключением некоторых отдельных населенных пунктов, а также сел в приграничной 30-километровой зоне и в районах, приравненных к районам Крайнего Севера. Ранее этот коэффициент составлял 1,3.

"Мы провели много переговоров с администрацией края по этому поводу, но у нас сохраняются опасения, что краевые бюджетники могут потерять в зарплатах. Ждем выдачи январских расчеток. И если суммы будут ниже, чем прежде, будем придавать эти факты огласке и настаивать на увеличении зарплат", - сообщил представитель федерации.

Принятие закона вызвало общественный резонанс и опасения, что зарплаты бюджетников станут ниже. Администрация края в свою очередь заверила, что изменение коэффициента не снизит размер заработной платы работников бюджетной сферы, а, наоборот, увеличит его на 3,125%. Кроме того, это позволит направить в социальную сферу региона дополнительно 1,5 млрд рублей.

Один из пунктов постановления гласит, что заработная плата без учета стимулирующих выплат после этих изменений не может быть меньше зарплаты, которую работник получал до них, если он выполняет тот же объем работы и сохраняет прежние должностные обязанности. Еще один пункт предусматривает увеличение с 1 января 2020 года расходов краевого бюджета на фонд оплаты труда на 3,125%. Руководителям учреждений предписано увеличить оклады работникам на 10% и до 1 ноября разработать и утвердить изменения в положения об оплате труда.

7 октября в Приморье прошли митинги и пикеты профсоюзов во Всемирный день действия "За достойный труд!", на которых люди в том числе требовали сохранения районного коэффициента к зарплате на прежнем уровне.