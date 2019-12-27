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Обморозивший руку на Колыме испанец начал новый заезд на велосипеде из Магадана до Байкала

Во время путешествия по Колымской трассе Хосе Андрес Абьян Пахарес решил переночевать в палатке при температуре минус 50 градусов

ТАСС, 27 декабря. Подданный Испании Хосе Андрес Абьян Пахарес, получивший обморожение руки во время велосипедного путешествия по Колымской трассе зимой 2018 года, в пятницу утром начал свое путешествие от Магадана до озера Байкал (граница Иркутской области и Бурятии). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Магадана.

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В декабре 2018 года испанец приехал в Магадан, чтобы оттуда совершить велосипедный заезд до Байкала. Во время путешествия по Колымской трассе он решил переночевать в палатке при температуре минус 50 градусов и получил серьезное обморожение руки. Велосипедиста нашли местные жители и доставили в ближайшую больницу. После выздоровления он не мог попасть домой в Мадрид из-за дефицита авиабилетов из Магадана до Москвы, достать билет ему также помогли жители Колымы. Во вторник Хосе Пахарес снова вернулся в Магадан, чтобы совершить повторный заезд.

"Сегодня путешественник снова отправился на велосипеде в путь", - сообщил собеседник агентства и добавил, что с собой испанец увез напутственное письмо от мэра Магадана Юрия Гришана. Документ был передан путешественнику в четверг в торжественной обстановке в администрации города. Кроме того, мэр попросил глав городов, входящих в маршрут Магадан - Иркутск, по возможности оказывать поддержку велосипедисту, проводить встречи с Хосе Пахаресом с привлечением средств массовой информации.

Несмотря на прошлогоднее обморожение руки, испанец решил, что снова будет ночевать на улице. С собой он взял теплый спальный мешок и палатку. Путешественник планирует к 20 марта добраться до пункта назначения. Для этого он намерен ежедневно преодолевать около 40 км на велосипеде. Всего путешественнику придется проехать более 5 тыс. км.

По информации Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас на территории Колымской трассы температура воздуха находится на отметке минус 30-35 градусов, идет снег. В ближайшее время ожидаются 50-градусные морозы, временами метель.

Теги
РоссияМагаданская областьДальний Восток
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