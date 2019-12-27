Обморозивший руку на Колыме испанец начал новый заезд на велосипеде из Магадана до Байкала

ТАСС, 27 декабря. Подданный Испании Хосе Андрес Абьян Пахарес, получивший обморожение руки во время велосипедного путешествия по Колымской трассе зимой 2018 года, в пятницу утром начал свое путешествие от Магадана до озера Байкал (граница Иркутской области и Бурятии). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Магадана.

В декабре 2018 года испанец приехал в Магадан, чтобы оттуда совершить велосипедный заезд до Байкала. Во время путешествия по Колымской трассе он решил переночевать в палатке при температуре минус 50 градусов и получил серьезное обморожение руки. Велосипедиста нашли местные жители и доставили в ближайшую больницу. После выздоровления он не мог попасть домой в Мадрид из-за дефицита авиабилетов из Магадана до Москвы, достать билет ему также помогли жители Колымы. Во вторник Хосе Пахарес снова вернулся в Магадан, чтобы совершить повторный заезд.

"Сегодня путешественник снова отправился на велосипеде в путь", - сообщил собеседник агентства и добавил, что с собой испанец увез напутственное письмо от мэра Магадана Юрия Гришана. Документ был передан путешественнику в четверг в торжественной обстановке в администрации города. Кроме того, мэр попросил глав городов, входящих в маршрут Магадан - Иркутск, по возможности оказывать поддержку велосипедисту, проводить встречи с Хосе Пахаресом с привлечением средств массовой информации.

Несмотря на прошлогоднее обморожение руки, испанец решил, что снова будет ночевать на улице. С собой он взял теплый спальный мешок и палатку. Путешественник планирует к 20 марта добраться до пункта назначения. Для этого он намерен ежедневно преодолевать около 40 км на велосипеде. Всего путешественнику придется проехать более 5 тыс. км.

По информации Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас на территории Колымской трассы температура воздуха находится на отметке минус 30-35 градусов, идет снег. В ближайшее время ожидаются 50-градусные морозы, временами метель.