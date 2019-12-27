В КБР к 2022 году к высокоскоростному интернету подключат более 170 социальных объектов

НАЛЬЧИК, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарской Республики (КБР) в рамках национального проекта "Цифровая экономика" планируют до конца 2021 года подключить 172 социально значимых объекта КБР к высокоскоростному интернету. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"В Кабардино-Балкарии продолжаются работы по подключению социально значимых объектов к высокоскоростному интернету в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика". Всего, по словам министра цифрового развития КБР Ислама Ашхотова, до конца 2021 года планируется строительство 89 узлов связи и переподключение 172 социально значимых объектов республики", - говорится в сообщении.

Предполагается, что реализация программы позволит обеспечить высокоскоростным интернетом удаленные и труднодоступные села республики. В пресс-службе сообщили, что в текущем году быстрым интернетом уже обеспечены 40 школ, четыре ФАПа и одна пожарная часть. Для выбора подрядчиков был объявлен аукцион, что позволило создать конкуренцию и снизить начальные цены контрактов.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет по стране - свыше 1,5 трлн рублей.