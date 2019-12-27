На Ставрополье открыли крупнейший в крае путепровод, связывающий две части Невинномысска

ПЯТИГОРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Крупнейший на Ставрополье путепровод, который увеличит пропускную способность и разгрузит транспортный поток, в пятницу открыли в Невинномысске. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

"В Невинномысске состоялся торжественный пуск в эксплуатацию нового путепровода. Он связывает между собой две части города, разделенные железнодорожными путями, призван разгрузить транспортные потоки и увеличить пропускную способность автодорожной сети", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на данный момент путепровод является крупнейшим объектом дорожного строительства на Ставрополье. Его протяженность с учетом автодорожных подходов превышает 1,1 км, а общая протяженность всей автомобильной развязки - более 3 км. На пролетной части путепровода организованы четыре полосы движения транспорта и два тротуара. Сооружение пересекает пять железнодорожных путей.

Отмечается, что в процессе работы также выполнены переустройство инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории. Строительство нового инфраструктурного объекта было реализовано в рамках краевой программы. Общий объем финансирования составил около 1,7 млрд рублей.

Символический старт движения транспорта по путепроводу дала праздничная автоколонна. Она включала автомобиль с Дедом Морозом и Снегурочкой, строительную технику и ретроавтомобили.