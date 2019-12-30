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МЧС предупредило жителей Камчатки о метели 1 января

Порывы ветра достигнут 30 м/с, возможна гололедица

ТАСС, 30 декабря. Синоптики прогнозируют выход на большей части территории Камчатского края охотоморского циклона, который принесет в ночь на среду сильный снег и ветер до 30 м/с. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"По предварительным данным, в новогоднюю ночь циклон начнет оказывать влияние на Соболевский и Усть-Большерецкий муниципальные районы. Утром и днем атмосферный вихрь распространится на территории Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского и Тигильского муниципальных районов. Там ожидается сильный снег, метель. На дорогах прогнозируется гололедица и снежные заносы. Скорость ветра составит 15-20 м/с, на побережьях и в краевом центре - 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС Камчатского края приведены в режим повышенной готовности. Местным жителям рекомендуют не покидать населенные пункты, местным властям быть готовыми к устранению аварий на коммунальных сетях и объектах ЖКХ.

Теги
РоссияКамчатский край
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