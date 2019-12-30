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Автоматические пункты весогабаритного контроля установят в Кировской области в 2021 году

Пять АПВГК будут контролировать вес проезжающего по региональным трассам большегрузного транспорта, что позволит снизить нагрузку на областную сеть дорог

КИРОВ, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области в 2021 году намерены установить на территории региона пять автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Пункты будут контролировать вес проезжающего по региональным трассам большегрузного транспорта и позволят снизить нагрузку на областную сеть дорог, сообщил в понедельник ТАСС председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Кировская область - это единственный в России регион, который граничит с девятью субъектами Российской Федерации, протяженность автодорог превышает 14,4 тыс. км, через область проходит значительный поток большегрузного транспорта.

"В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию пяти автоматических пунктов весогабаритного контроля на участках дорог, где в настоящее время проходит большой поток грузоперевозок, - это транзитные пути в соседние регионы. Пункты будут контролировать вес проезжающего по региональным трассам большегрузного транспорта, это позволит снизить нагрузку на областную сеть дорог и продлить срок службы магистралей, так как перегруз будет исключен", - сказал Чурин.

Он уточнил, что пункты планируют разместить на автодорогах Киров - Малмыж - Вятские Поляны на подъезде к городу Вятские Поляны, Киров - Советск - Яранск на подъезде к Яранску и на дороге Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области. В 2020-2021 годах планируются приобретение и установка оборудования на всех АСВГК.

Установка и запуск одного такого объекта стоит порядка 45 млн рублей, при этом затраты окупаются в течение 1-1,5 года, штрафы будут поступать в бюджет региона.

Ремонт дорог в 2020 году

Всего в 2020 году Кировская область планирует направить более 2,4 млрд рублей на приведение в нормативное состояние 134,6 км дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", что позволит увеличить долю соответствующих нормативному состоянию дорог в Кировской городской агломерации с 62,5% до 67%, на региональной или межмуниципальной дорожной сети - с 29,2% до 31,5%. Также, по словам Чурина, планируется провести комплекс работ по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе при необходимости установить пешеходные ограждения, светофоры, заменить бортовые камни, нанести разметку. Данные работы, в том числе, будут направлены на устранение не менее трех мест концентрации ДТП. Точные планы по ликвидации мест концентрации ДТП будут определены в I-II кварталах 2020 года.

По данным министерства транспорта области, в 2019 году Кировская область отремонтировала по нацпроекту 115 км дорог, перевыполнив план на год на 3,3%, также проведены работы по ликвидации почти половины выявленных на конец 2019 года мест концентрации ДТП.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям до не менее 50% и доли дорог городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям, до не менее 85%.

Теги
РоссияКировская область
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