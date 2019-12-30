ТАСС, 30 декабря. Число участников программы "Дальневосточный гектар" к концу 2019 года превысило 75 тыс. человек, сообщил в понедельник вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"[На сегодняшний день] "дальневосточный гектар получили более 75 тыс. человек. Мне кажется, это неплохо", - сказал он в эфире канала "Россия-24".

По его словам, территория выданных гектаров уже "сопоставима с площадью крупнейших городов России и небольших европейских государств".

"Большая надежда нового, скажем так, рывка в освоении гектара связана с принятым президентом РФ Владимиром Путиным на пятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) решении о двухпроцентной ипотеке. Сегодня есть две категории, которые могут претендовать на [ее] получение, - это молодые семьи и люди, получившие гектар", - добавил вице-премьер.

Он обратил внимание на тот факт, что получить "дальневосточный гектар" могут жители не только Дальнего Востока, но и других регионов России.

О программе

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа стала доступной для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - остальной территории России.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.