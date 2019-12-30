Владимирские власти заявили о завершении капитального ремонта в больнице в Струнине

СТРУНИНО /Владимирская область/, 30 декабря. /ТАСС/. Владимирские власти заявили, что выполнили поручение президента России о проведении капитального ремонта на территории больничного городка в Струнине. Об этом журналистам в понедельник сообщил губернатор региона Владимир Сипягин.

7 июня 2018 года жители Струнина пожаловались на качество медобслуживания в городе на "Прямую линию с Владимиром Путиным", глава государства поручил провести капремонт (реконструкцию) зданий филиала Александровской ЦРБ в Струнине и детской поликлиники. Путин поручил оснастить медучреждение современным медицинским оборудованием.

"Было закуплено дополнительное оборудование на 43 млн рублей. <...> Ремонт во всем больничном корпусе стоил 143 млн рублей, причем все финансовые средства были выделены из областного бюджета. Считаю, что задача, которая была поставлена [президентом] - капитальный ремонт, а где-то реконструкция, выполнена", - сказал Сипягин.

В понедельник областные власти посетили отремонтированные корпуса Струнинского филиала Александровской районной больницы. За полтора года на территории больничного городка было отремонтировано пять лечебный корпусов, гараж, прачечная и морг, на въезде установлен контрольно-пропускной пункт. В начале декабря прием пациентов начался в обновленном терапевтическом корпусе, в ближайшие недели в отремонтированное главное здание переедут офтальмологическое и неврологическое отделение. Еще в одном корпусе планируется открыть паллиативное отделение, также в Струнино летом 2020 года собираются открыть дневной стационар для лечения онкологических больных.

"Остались небольшие работы, в процессе наладки оборудования это неизбежно возникает. Но это все будет сделано в ближайшее время. Я думаю, что месяца не пройдет, как полностью все будет функционировать", - сказал журналистам главный врач Александровской районной больницы Александр Обидин, уточнив, что по итогам ремонта осталось принять только одно здание.

Струнинская больница была построена в начале 20-х годов XX века, в апреле 2015 года ее присоединили к Александровской центральной районной больнице.