Эксперт: четыре вулкана на Дальнем Востоке могут быть активны в первую неделю 2020 года

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Вулканы Шивелуч, Эбеко, Ключеской и Безымянный на Камчатке и Курильских островах могут усилить активность в виде выбросов газа или пепла в течение первой недели нового 2020 года. Об этом ТАСС во вторник сообщила руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина.

"У нас остаются активными четыре вулкана, на трех из них продолжаются извержения, это Шивелуч, Ключевской и Эбеко. На Шивелуче в течение недели возможны пепловые выбросы, на Ключевском возможна парогазовая эмиссия с примесями пепла, на Эбеко также возможны выбросы. Вулкан Безымянный за последнюю неделю успокоился, но мы продолжим наблюдать за тем, как он будет себя вести", - рассказала Гирина.

По ее словам, также спокойным сегодня остается Авачинский вулкан, а вулкан Карымский, хоть и остается спокоен, но усиление его активности не исключено. На протяжении всех новогодних выходных вулканологи продолжат следить за изменениями в поведении 68 вулканов Камчатки и Курильских островов.

Вулканы Дальнего Востока

Вулкан Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки и один из самых крупных. Периметр его основания достигает 1300 км, высота 3283 м. Извержения здесь продолжаются с кратковременными периодами затишья с 2010 года. Вулкан расположен на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан на континенте, его высота - 4750 м. Он извергается с ноября. Ключевской находится на территории Усть-Камчатского района. Ближайший населенный пункт, поселок Ключи, находится в 30 км от подножия.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Его высота - 1156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.

Безымянный - один из наиболее активных вулканов мира. Вулкан, высота которого 2882 м, расположен в 350 км от Петропавловска-Камчатского и в 40 км от поселков Усть-Камчатского района. Для Безымянного характерны кратковременные взрывные извержения с мощными выбросами магматического материала.