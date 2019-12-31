Организаторы выборов в Самаре представят ЦИК цифровое рабочее место члена избиркома

САМАРА, 31 декабря. /ТАСС/. Самарские организаторы выборов разработали полностью автоматизированное рабочее место члена участковой избирательной комиссии, которое в наступившем году планируют представить Центризбиркому РФ. Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель самарского избиркома Вадим Михеев.

"В планах в предстоящем году полноценно задействовать все мощности цифровой платформы во время проведения избирательной кампании 2020 года по выборам депутатов представительных органов региона и представить разработку Центризбиркому", - сказал Михеев.

Как отмечают разработчики системы, она позволяет наладить цифровой документооборот, создать единую подсистему нормативно-справочной информации, позволит оперативно взаимодействовать членам избирательных комиссий региона в онлайн-режиме. Как отметил Михеев, в дальнейшем рабочее место будет совершенствоваться. "Главное, сейчас уже есть цифровая инфраструктура, на которую будут "нанизываться" и другие блоки", - отметил Михеев.

Самарский избирком планирует полноценно задействовать разработку во время проведения избирательной кампании 2020 года по выборам депутатов представительных органов региона. В единый день голосования 13 сентября 2020 года пройдут выборы в районные советы депутатов Самары, а также городскую думу.