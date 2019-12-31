Самые северные в России новогодние елки установили на Земле Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 31 декабря. /ТАСС/. Полярники на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа установили самую северную в России новогоднюю елку. Она находится на самом северном в стране круглогодичном стационаре особо охраняемой природной территории - национального парка "Русская Арктика", сообщил во вторник ТАСС директор парка Александр Кирилов.

"На базе на Земле Александры у нас установлена живая ель, она была доставлена заранее, украшена, все как положено, - сказал ТАСС Кирилов. - Будет накрыт праздничный стол, мы доставили нашим сотрудникам продукты, традиционные мандарины, шампанское".

Сейчас на базе "Омега" работают два специалиста парка. Они наблюдают за окружающей средой, состоянием фауны острова, где проходит тропа миграции белых медведей и располагаются их родильные берлоги. "В конце марта на Землю Александры прибудет группа ученых Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, которые будут проводить весенние мониторинговые работы по учету белых медведей", - добавил собеседник агентства.

Елка из советских времен

На самой северной в стране объединенной гидрометеорологической станции им. Э.Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа метеорологи установили искусственную елку, она сохранилась еще с советских времен. "Елочку мы нашли на складе, она еще советская, - рассказал ТАСС начальник станции Алексей Бурдуков. - Игрушки тоже старые, советские, много мишуры. Есть у нас и светящаяся гирлянда".

Сейчас на острове Хейса работают пять сотрудников Севгидромета. Грузы на станцию были доставлены ледоколом "Михаил Сомов" в конце лета. "Стол у нас будет без изысков, в принципе, что и обычно едим, но обязательно будут фрукты, яблоки и апельсины берегли до Нового года", - добавил Бурдуков.

На архипелаге сейчас минус 26 градусов и сильный порывистый ветер до 18 м/с.

Украшения своими руками

На морской гидрометеорологической станции Белый Нос в Ненецком автономном округе метеорологи украсили помещение и потолок станции в арктическом стиле. "Это наше небо отображено, облачно с прояснением и полярным сиянием", - пояснила сотрудница станции Валентина Бибекина.

На станции МГ-2 на острове Визе в северной части Карского моря сотрудники сделали елку и игрушки своими руками из бумаги. "Так как на станции нет елки и новогодних украшений, мы сами их сделали", - сказали полярники.

О нацпарке и самой северной станции

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входят архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.

Геофизическая полярная обсерватория имени Эрнста Кренкеля (ранее "Дружная") была открыта на острове Хейса в 1957 году, на ней одновременно могли проживать более 200 человек. После пожара в 2001 году она была законсервирована, свою работу возобновила в 2004 году как объединенная гидрометеорологическая станция. Является самой северной метеостанцией в России.