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В Ингушетии в 2020 году откроют первый туристско-информационный центр

В нем будет сосредоточена информация обо всем спектре туристических услуг

МАГАС, 1 января. /ТАСС/. Первый туристско-информационный центр (ТИЦ) будет открыт в Ингушетии в 2020 году по линии фонда "Посети Кавказ". В нем будет сосредоточена информация обо всем спектре туристических услуг, которые может предоставить регион, рассказал ТАСС председатель комитета по туризму республики Беслан Мизиев.

"В 2020 году мы совместно с фондом "Посети Кавказ" откроем в республике первый туристско-информационный центр. В нем будет сосредоточена вся информация об экскурсиях, туристических маршрутах, достопримечательностях, местах, где можно попробовать национальные блюда, смастерить для себя своими руками вместе с ремесленниками сувениры в национальном стиле. В общем, вся информация о том, какие возможности есть у региона в туристическом плане и как по максимуму познакомиться с республикой и качественно провести отдых на любой вкус", - сказал Мизиев.

По его словам, в последующие годы в регионе увеличится количество таких центров, в которых можно быстро и в режиме одного окна узнать всю необходимую информацию.

"ТИЦ, который мы намерены открыть до конца года, будет располагаться на Мемориале памяти и славы на равнине в Назрани, поскольку рядом находится федеральная трасса и все даже проезжающие туристы останавливаются у мемориального комплекса. В будущем мы намерены открывать новые ТИЦы на участках, которые более востребованы у туристов, например, на базе того же всесезонного курорта "Армхи" в горах", - добавил собеседник агентства.

Ранее такие центры были открыты, в частности, в Карачаево-Черкесии и Чечне. До конца 2020 года фонд планировал открыть такие центры в каждом регионе Северного Кавказа.

По информации пресс-службы комитета по туризму, в 2019 году Ингушетию посетили более 130 тыс. туристов из разных стран мира. В регионе для них действуют более 30 маршрутов, которые проходят как по густонаселенной равнинной части республики, так и в горах, где плотность населения невелика. Большая и самая посещаемая туристами часть маршрутов пролегает по Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному и природному музею-заповеднику, который расположен в горном Джейрахском районе республики. В музее-заповеднике сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются древние христианские храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал.

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