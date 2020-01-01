Чечня рассчитывает принять до 400 тыс. туристов в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 1 января. /ТАСС/. Чечня намерена в 2020 году, который объявлен в республике Годом туризма, принять до 400 тыс. туристов, увеличив этот показатель более чем вдвое. Об этом ТАСС сообщил министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"Огромное количество больших мероприятий и выход на новый уровень туризма мы планируем в 2020 году. Цели всегда ставим большие, в них легче попасть, хотим привлечь 350-400 тыс. туристов. Для этого у нас есть все возможности, мы построили сухой горнолыжный склон на курорте "Ведучи", разработали десятки маршрутов, презентовали новый бренд", - сказал министр.

По его словам, уникальным и перспективным направлением развития туризма в Чечне также станут милитари-туры, которые разработаны совместно с Российским университетом спецназа.

"С января у нас доступны вертолетные туры. Мы заключили соглашение с махачкалинской компанией. Стоимость - 100 тыс. рублей на шесть человек, вертолеты 2019 года выпуска. Я летал от Грозного до Ведучи, примерно 25 минут, это просто неописуемо", - добавил Байтазиев.

В 2019 году Чечню посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море". Кроме того, 2019 год для региона был богат на гастрономические события, здесь прошли фестивали "Хонк Фест", "Шашлык-Машлык", "Арбузный фестиваль", а также детская регата и регата на кубок "Кезеной-Ам".