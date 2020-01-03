В Карелии создали сетевой ресурс с "картой знаний" региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 января. /ТАСС/. Сотрудники лаборатории цифровых технологий регионального развития Карельского научного центра РАН (КарНЦ РАН), созданной по национальному проекту "Наука", разработали сайт "Сетевые сообщества развития Карелии" для объединения региональных экспертов в разных областях. Портал создаст базу знаний республики для представителей власти, бизнеса и общественности, сообщила в пятницу ТАСС директор института экономики КарНЦ Татьяна Морозова.

"Мы работаем над созданием сетевого ресурса, который бы объединял лучшие силы человеческого капитала региона по разным направлениям. Это может быть производство, строительство, это могут быть какие-то гражданские инициативы. Это социальная сеть, которая объединит профессионалов", - сказала собеседница агентства.

На сегодняшний день команда лаборатории уже запустила сайт в работу, ведется заполнение интернет-платформы экспертами. Средства на первый этап были предусмотрены Российским фондом фундаментальных исследований. Зарегистрироваться на интернет-площадке может любой желающий: для этого необходимо заполнить анонимную анкету, указав свое образование, места работы и адрес электронной почты для связи. "Мы заранее не можем сказать, кто будет полезным. Есть люди со средним образованием, но их опыт позволяет принести гораздо больше пользы в решении тех или иных задач", - пояснил руководитель проекта, кандидат экономических наук Михаил Сухарев.

Администрировать сайт на начальном этапе развития будет институт экономики КарНЦ РАН. По словам его специалистов, это первый проект сетевого сообщества развития, создающийся на уровне одного региона. Ранее подобные базы создавались внутри крупных компаний, чтобы руководство понимало, какими знаниями и умениями обладают сотрудники фирмы. Использовать сайт можно будет и как дискуссионную площадку для обсуждения как общественных, так и государственных инициатив. По словам Сухарева, институт будет мониторить и анализировать предложения участников дискуссий, а лучшие из них оформлять и предлагать правительству республики.

"Это открытая дискуссионная площадка, то есть совсем другая управленческая технология, которая направлена на саморазвитие, самоорганизацию. В нашей стране в системе управления сложилась историческая традиция, согласно которой управленческие решения формируются и транслируются сверху вниз в отличие от западных сообществ. Это ни хорошо, ни плохо - такова традиция, таковы социальные институты. При этом нельзя не отметить, что ресурс самоорганизации является значимым и набирающим силу фактором развития", - отметила директора института Татьяна Морозова.

Работа с предпринимателями

Отдельный раздел на сайте будет посвящен перспективным направлениям развития малого и среднего предпринимательства в Карелии. Идею поддержали в министерстве экономического развития республики. По словам Сухарева, на портале должны появиться ветки обсуждений по актуальным для региона сферам: деревообработка, косметика на натуральных карельских продуктах, роботы для сельского хозяйства - список не ограничен. Представители бизнеса смогут делиться с начинающими предпринимателями своим опытом, как работать и развиваться в условиях конкретного региона. По оценке Сухарева, сейчас в республике нет другой профессиональной площадки для обсуждения проблем, с которыми сталкиваются люди, решившие начать свое дело в Карелии.

"Если вам, например, надо найти информацию вообще насчет роботов, то можно пойти на европейские сайты и почитать об этом там. Но если надо решить проблему, как этого робота заставить работать в Карелии, то вам придется зайти на нашу площадку", - считает собеседник агентства.

О нацпроекте

В КарНЦ РАН в 2019 году по национальному проекту "Наука" открылись три лаборатории, которые занимаются исследованиями в области лесовосстановления, информатизации и экологического прогнозирования, а также проблемами фундаментальной науки, связанными с этими направлениями.