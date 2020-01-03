Названы города России, где чаще всего матерятся

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Владивосток стал городом, в котором чаще всего можно услышать ненормативную лексику. Такие данные приведены в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

"В 2019 году Финансовый университет при Правительстве РФ провел исследование распространенности ненормативной (обсценной) лексики по городам России с населением более 250 тыс. человек. Чаще всего ненормативную лексику можно встретить в следующих городах (из числа городов с населением более 250 тыс. человек): Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск, Сургут", - говорится в сообщении университета.

Респондентам задавали вопрос "Скажите пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?". Как показало исследование, "часто" и "довольно часто" нецензурные выражения слышат 18% жителей крупных и средних российских городов. При этом во Владивостоке об этом сообщили 30% опрошенных, в Нижневартовске - 25%. "Не слишком часто" с обсценной лексикой сталкиваются 46% опрошенных, "довольно редко" - 28%, и 6% опрошенных заявили, что не сталкиваются с ней никогда.

Реже всего, по данным университета, нецензурную брань употребляют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок. В Петрозаводске о частой и довольно частой нецензурной брани сообщили 13% опрошенных, в Чебоксарах, Санкт-Петербурге и Химках - по 14%.

Лексика и экономика

Исследование университета показало, что территории с более "чистой" речью и низкой распространенностью ненормативной лексики отличаются "как правило - более высоким уровнем жизни, широким набором потребляемых товаров и услуг, более значительным чем в среднем по стране интересом к занятиям спортом и фитнесом, вложениями в евро, а не в доллар, как вторую инвестиционную валюту после рубля, более развитой строительной отраслью экономики, значительным объемом жилищного строительства, более заметной заботой о собственном здоровье, значительным спросом на негосударственную платную медицину, интересом к высшему образованию и личностному развитию, спросом на банковские вклады, управление активами и страховые услуги, более развитым питанием вне дома - в кафе и ресторанах".

При этом регионы, где обсценная лексика более распространена, по данным университета, как правило, демонстрируют более низкий уровень жизни, но "заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса".