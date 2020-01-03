{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Названы города России, где чаще всего матерятся

Опрос проводился в городах с населением более 250 тыс. человек

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Владивосток стал городом, в котором чаще всего можно услышать ненормативную лексику. Такие данные приведены в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

"В 2019 году Финансовый университет при Правительстве РФ провел исследование распространенности ненормативной (обсценной) лексики по городам России с населением более 250 тыс. человек. Чаще всего ненормативную лексику можно встретить в следующих городах (из числа городов с населением более 250 тыс. человек): Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск, Сургут", - говорится в сообщении университета.

Респондентам задавали вопрос "Скажите пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?". Как показало исследование, "часто" и "довольно часто" нецензурные выражения слышат 18% жителей крупных и средних российских городов. При этом во Владивостоке об этом сообщили 30% опрошенных, в Нижневартовске - 25%. "Не слишком часто" с обсценной лексикой сталкиваются 46% опрошенных, "довольно редко" - 28%, и 6% опрошенных заявили, что не сталкиваются с ней никогда.

Реже всего, по данным университета, нецензурную брань употребляют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок. В Петрозаводске о частой и довольно частой нецензурной брани сообщили 13% опрошенных, в Чебоксарах, Санкт-Петербурге и Химках - по 14%.

Лексика и экономика

Исследование университета показало, что территории с более "чистой" речью и низкой распространенностью ненормативной лексики отличаются "как правило - более высоким уровнем жизни, широким набором потребляемых товаров и услуг, более значительным чем в среднем по стране интересом к занятиям спортом и фитнесом, вложениями в евро, а не в доллар, как вторую инвестиционную валюту после рубля, более развитой строительной отраслью экономики, значительным объемом жилищного строительства, более заметной заботой о собственном здоровье, значительным спросом на негосударственную платную медицину, интересом к высшему образованию и личностному развитию, спросом на банковские вклады, управление активами и страховые услуги, более развитым питанием вне дома - в кафе и ресторанах".

При этом регионы, где обсценная лексика более распространена, по данным университета, как правило, демонстрируют более низкий уровень жизни, но "заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Железноводске отреставрируют историческую часть Каскадной лестницы
В основном реставрация коснется каскадных фонтанов и ступеней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС