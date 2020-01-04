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Фермеры Бурятии будут выращивать редкие байкальские лекарственные растения

Акцент будет делаться на культуры, которые являются частью байкальской флоры и востребованы на рынке как в западной, так и в восточной медицине
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© Станислав Красильников/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 4 января. /ТАСС/. Фермеры Бурятии при поддержке ученых будут выращивать редкие лекарственные растения благодаря проекту, реализованному при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом ТАСС сообщила руководитель проекта, директор Агентства по связям с общественностью Бурятии Лариса Бочанова.

Реализация проекта началась в 2018 году на средства президентского гранта. Его цель - создание экологически устойчивой модели лекарственного растениеводства на Байкальской природной территории - в Республике Бурятия, Иркутской области и Забайкальском крае.

"В целом на базе фермерских хозяйств и научно-образовательных учреждений трех регионов апробировано к выращиванию более 30 наименований лекарственных растений. В Бурятии при участии нескольких фермерских хозяйств в 2019 году началась отработка методик промышленного выращивания амаранта и золотого корня (родиола розовая)", - сообщила Бочанова.

По ее словам, акцент делается на культуры, которые являются частью байкальской флоры и востребованы на рынке как в западной, так и в восточной медицине. "По предварительным оценкам экономистов, выращивание амаранта в наших природно-климатических может позволить фермеру за один сезон со 100 га получать порядка 4 млн рублей. Те же 4 млн рублей можно получить с 1 га , но через три года, выращивая родиолу розовую (золотой корень), - отметила эксперт. - На данном этапе стоит задача отработать технологии промышленного выращивания для получения лекарственного сырья".

В 2019 году на средства Фонда президентских грантов при поддержке Агентства по связям с общественностью Бурятии также подготовлена коллекция семян редких лекарственных растений для передачи в федеральное криохранилище семян Института мерзлотоведения в Якутии. В коллекции около 20 наименований краснокнижных растений с Байкальской природной территории. Это первые семена собственной репродукции.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что в республике ведется работа по созданию биофармкластера, ориентированного как на собственный рынок, так на межрегиональный и экспортный. Продукцию готов закупать Центр восточной медицины в Улан-Удэ - единственная в России государственная медицинская организация, которая оказывает услуги, основанные на интеграции знаний современной и традиционной медицины, и имеет стационар.

Теги
РоссияБурятияДальний Восток
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