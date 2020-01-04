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Ингушетия намерена поставлять халяльное мясо авиакомпаниям, совершающим рейсы в республику

Председатель комитета по туризму республики Беслан Мизиев считает, что это не только привлечет больше туристов, но и покажет отношение региона к гостям из стран арабского мира

МАГАС, 4 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены принять участие в программе Ростуризма "Халяль-френдли", чтобы наладить поставки мяса по стандарту халяль для бортового питания авиакомпаниям, совершающим рейсы в республику из Москвы, рассказал ТАСС председатель комитета по туризму республики Беслан Мизиев.

"Ростуризм реализует программу "Халяль-френдли", мы намерены принять в ней участие, чтобы договориться с авиакомпаниями, которые совершают рейсы к нам из Москвы и обратно, о поставке им нашими производителями говядины и мяса птицы по стандарту халяль", - сказал Мизиев.

Глава комитета уверен, что это не только привлечет больше туристов в регион и станет своеобразной "фишкой", но и покажет отношение республики к своим гостям из стран арабского мира.

"Это вызовет лояльность или ориентированность у туриста, он поймет, что мы заботимся даже о таких мелочах, уже в воздухе заботимся о своих гостях-туристах. А ингуши издревле славились именно своим гостеприимством", - добавил собеседник агентства.

Ростуризм с 2015 года реализует проект "Халяль-френдли", направленный на создание комфортной среды во время путешествий по России для представителей исламской культуры.

По информации пресс-службы комитета по туризму, в 2019 году Ингушетию посетили более 130 тыс. туристов из разных стран мира. В регионе для них действуют более 30 маршрутов, которые проходят как по густонаселенной равнинной части республики, так и в горах, где плотность населения невелика. Самая посещаемая туристами часть маршрутов пролегает по Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному и природному музею-заповеднику, который расположен в горном Джейрахском районе республики. В музее-заповеднике сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются древние христианские храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим и Эгикал.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
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