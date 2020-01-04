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В Чечне в 2020 году построят первый в СКФО крытый футбольный манеж

В регионе также построят спортивный и фехтовальный комплексы

ГРОЗНЫЙ, 4 января. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе крытый футбольный манеж, а также уникальный фехтовальный комплекс планируют построить в Чечне в 2020 году в рамках нацпроекта. Об этом ТАСС сообщил министр спорта региона Муса Ханариков.

"В 2020 году запланировано строительство несколько крупных объектов, в том числе первый в округе крытый футбольный манеж, спортивный комплекс и уникальный фехтовальный комплекс. В последнем будут обучаться и тренироваться спортсмены со всего Северного Кавказа, он позволит проводить у нас соревнования международного уровня", - отметил собеседник ТАСС, добавив, что фехтование подходит жителям округа по характеру и будет развиваться в республике с открытием объекта.

По его словам, всего на реализацию проекта "Спорт - норма жизни" в 2020 году планируется направить более 1 млрд рублей. "Они предусматривают также строительство спортивных площадок ГТО и укладку футбольных полей. В 2019 году мы отремонтировали восемь спортивных комплексов, три футбольных поля, восемь площадок ГТО в отдаленных районах республики", - рассказал Ханариков.

По его словам, Чечня в 2019 году в числе первых выполнила показатели федерального проекта.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. В ходе реализации нацпроекта "Демография" до 2024 года включительно планируется сделать 450 тыс. бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) парам, страдающим бесплодием.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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