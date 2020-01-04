Для Северного Кавказа создадут туристический автомаршрут "Легенды Эльбруса"

НАЛЬЧИК, 4 января. /ТАСС/. Автомобильный туристический маршрут "Легенды Эльбруса" разрабатывается на Северном Кавказе. Предполагается, что он охватит четыре региона округа, сообщил ТАСС руководитель представительства Общенациональной ассоциации автомототуризма на Северном Кавказе, руководитель проекта "Горная Россия" Темиржан Байсиев.

"Мы подали заявку в Ассоциацию автомототуризма, где прописали возможный маршрут для автомобилистов. Изначально маршрут будет проходить в четырех регионах Северного Кавказа - это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Ставропольский край. Нас всех объединяет высочайшая точка Европы - Эльбрус, поэтому решили назвать автомаршрут именно таким образом - "Легенды Эльбруса". В дальнейшем есть надежды, что мы сможем объединить все регионы СКФО", - сказал собеседник агентства.

По словам Байсиева, акцент в автомаршруте будет сделан на стоянках для туристов на автомобилях, в частности, для караванеров, передвигающихся в "домах на колесах". "Это очень популярный вид автотуризма, который, к сожалению, у нас практически не развивается, а ведь именно наш округ, богатый природными красотами и территориями, может стать отличной площадкой для автотуризма, в том числе для караванеров. Поэтому в нашем маршруте мы расписали приблизительные локации стоянок для таких туристов", - сказал руководитель проекта "Горная Россия".

Как рассказал ТАСС президент Общенациональной ассоциации автомототуризма Сергей Лобарев, в текущем году планируется сертификация региональных маршрутов "Серебряное ожерелье", "Императорский маршрут", "Сибирский тракт", "Золотое кольцо России", а также маршрута "Легенды Эльбруса". Лобарев подчеркнул, что развитие маршрута в СКФО возможно только при федеральной поддержке.

"Мы поддержали этот маршрут, поставили задачу перед региональной ассоциацией в СКФО сертифицировать его. У нас должны быть три важные позиции: вопрос безопасности, вопрос наличия придорожной инфраструктуры и точек притяжения, это должен быть народный маршрут. Мы сами будем сертифицировать пять маршрутов, в том числе "Легенды Эльбруса", а затем будем просить Ростуризм, Минэкономразивития РФ и региональные власти оказать помощь для этих маршрутов", - сказал Лобарев. Он добавил, что в марте 2020 года в КБР планируется проведение межрегионального совещания с участием представителей ассоциации из различных регионов.

Идею создания такого маршрута поддерживают и в Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарии. "Проект "Легенды Эльбруса" интересный и перспективный, развитие нового для региона направления автотуризма - караванинга - позволит привлечь дополнительный поток туристов и создать новые рабочие места", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Там же отметили, что участие в проекте не только КБР, но и других регионов СКФО в проработке и продвижении маршрута создает дополнительные возможности для развития туристического потенциала Северного Кавказа.

О "Горной России"

Информационно-просветительский проект "Горная Россия" запустили в декабре 2012 года. Целью проекта было тиражирование туристических достопримечательностей горной части России, большая работа была проведена на территории СКФО. Представители "Горной России" работали в команде организаторов различных крупных мероприятий, проводимых на Северном Кавказе, в том числе форумов "Машук", "Архыз", "СМИ СКФО", чемпионатов Кабардино-Балкарской Республики по автоспорту, а также фестивалей BMW Day, "Седьмая Скорость", "Мясо на Кавказе", Nal Rock и других.

По итогам автомотофестиваля "Седьмая Скорость" был создан совет по организации событийного и автомобильного туризма, одним из основных слоганов фестиваля стал "Двигай в горы".