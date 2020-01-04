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В Якутии открылся музей ретротехники и винтажной атрибутики

В экспозиции представлены около 40 машин, частные собрания коллекций игрушек, фотоаппаратов, теле- и радиоаппаратуры
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Описание
© Юлия Бочкарева/ТАСС
© Юлия Бочкарева/ТАСС
© Юлия Бочкарева/ТАСС
© Юлия Бочкарева/ТАСС
© Юлия Бочкарева/ТАСС
© Юлия Бочкарева/ТАСС
© Юлия Бочкарева/ТАСС
© Юлия Бочкарева/ТАСС
© Юлия Бочкарева/ТАСС

ЯКУТСК, 4 января. /ТАСС/. Музей ретроавтомобилей, винтажной атрибутики и техники прошлого столетия открылся в Якутске в субботу. В музее выставлено около 40 раритетных машин без учета отдельных коллекций игрушек, аппаратуры и других предметов, сообщил ТАСС общественный директор Музея ретротехники Ярослав Арбугин.

"Идея собирать автомобили появилась в 1998 году. Музей вмещает в себя не только автомобильную технику, но и частные собрания коллекций игрушек, фотоаппаратов, теле- и радиоаппаратуры, мотоциклы и велосипеды и др. Получился в итоге музей ретротехники. Тут около 40 машин, основная часть из них собрана нами, нас сейчас четверо энтузиастов. Остальные машины предоставили сами хозяева", - сказал Арбугин.

Сборка и восстановление ретроавтомобилей шли за счет самих энтузиастов, а также при помощи меценатов. Среди экспонатов музея полностью восстановленные ГАЗ-М1 и ГАЗ-АА производства 1930-х годов. Машины были найдены в виде ненужных обломков в конце 90-х годов в Якутске. "Реставрировали по частям, в один год найдется фара, в следующем - шины, двигатель. Машины сложные, так как их списали в 50-х годах, и запчасти чудом сохранились", - отметил Арбугин.

Некоторые ретроавтомобили до сих пор в рабочем состоянии. "Пять-шесть машин ездят сейчас, иногда десять, но водителей не хватает [для такого количества автомобилей]", - пояснил общественный директор.

"Идея создания музея витала давно, но не было подходящего места. Нас пригласили, коллекционеров Якутии, чтобы мы украсили помещения в советском, а также дореволюционном стиле", - отметил вице-президент общероссийской общественной организации "Союз коллекционеров России", председатель общественной организации "Коллекционеры Якутии" Никифор Иванов. В музее разместились павильон былого времени "РетроскладЪ", музей игрушки "Сохраним детство", представлены коллекции медалей, монет, кино- и фототехники.

Музей ретротехники открылся внутри многоэтажной автостоянки жилого комплекса, где его создателям бесплатно предоставили этаж общей площадью 3 тыс. кв. м.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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